Alex Ognjena šokirala izjavom: ‘Na hrpi lijekova sam, spremno je za moj odlazak’

Autor: I.D.

Glazbenica i humanitarka Alex Ognjena ovog tjedna sudjeluje u showu ‘Riba na torti’, a tijekom svoje večere uspjela je oduševiti goste ukusnim jelima. Međutim, iako je posljednjih godina pod povećalom javnosti te je njeno ime punilo medijske stupce, tek se krajem prošle godine saznalo da Alex Ognjena ima sina. O tome, ali i o teškoj bolesti s kojom se bori progovorila je ove godine za portal Scena.

‘Ako ću lagati reći ću da je sve super, divno i krasno, a ako ću biti iskrena reći ću da sam se danas jedva ustala, trenutno sam na hrpi lijekova, ali sam rekla da baš želim doći jer ne znam koliko ću još moć prisustvovat ovakvim događanjima pa da vidim drage ljude, da ih malo izgrlim’, rekla je tada Alex.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Alex Ognjena (@alexognjena)

‘Ja volim reći da ja nisam moja dijagnoza’

Inače, liječnici su joj odstranili štitnjaču jer su pronašli tumor na njoj, no ispostavilo se i da tumorske tvorevine ima po cijelom tijelu. ‘Bolesti su mi raširene po čitavom organizmu, različiti doktori za različita područja su me nagovarali da idem na liječenje, što je dosta agresivno i u jednom trenu su i pokušavali, ali nije uspijevalo. Na kraju sam odlučila da ću svemu tome reći ‘Ne’ – sve što se kirurški da odrezat to ‘da’, nema problema, ali kemoterapije i slično ne dolaze u obzir’, rekla je.









“Kupila sam tri kokoši, uzgajam doma jaja, radim vrt, staklenik, želim uzgajati svoju organsku hranu, liječenje samo ono što baš moram, i lijekove koje moram čisto da izdržim dan. Što se da odrezat – može, ali sve ostalo ću probati doma sama sa zdravom prehranom i što manje stresa”, kaže. Upravo zbog teških trenutaka koje su zajedno proživjeli, Alex živi svaki dan kao da joj je posljednji.









“Sad sam odlučila – nebitno je li to jedan dan, tjedan, hoću li ja živjeti još mjesec ili više – nebitno, ajmo svaki dan računati kao da je zadnji. Za moj odlazak je sve spremno. Za njega sam sve pripremila, i kuću i posao, sve mu je spremno što poželi. Sad se veselimo svakom danu, uživamo u njima pa koliko ih bude – bude”, rekla je. “Ja volim reći da ja nisam moja dijagnoza, i ponekad kad sama sebe pogledam u ogledalo izgledam katastrofa. I onda si stavim crveni ruž, nema veze što ću ja taj dan samo nahranit kokoši, ali ja ću to napravit s crvenim ružem jer sam ja Alex Ognjena. Tako ja samu sebe dižem dan po dan, ne želim da prevlada ono što je u mom tijelu, nego ono što je u mojoj duši, a moja duša nije bolesna”, zaključila je.