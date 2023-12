Aleksandra Prijović nije mogla suspregnuti suze: ‘Što da ja vama kažem? Tresem se sva’

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Zagrebačka Arena je i drugu večer zaredom bila popunjena do zadnjeg mjesta. Spektakl je krenuo čim je regionalna zvijezda Aleksandra Prijović izašla na pozornicu, koja je doslovno planula. “Sinoć je bilo baš dobro, ali ja imam osjećaj da će večeras biti još bolje”, poručila je na samom početku pjevačica, a publika joj je uzvratila gromoglasnim pljeskom.

Prijović su se na pozornici ponovno pridružili brojni kolege kako bi joj dali podršku. Prvi gost na drugom Extra koncertu godine bio je Bojan Vasković iz benda Lexington s kojim je Aleksandra otpjevala duet Dođi sebi.





Nakon što je nazdravila s publikom i napravila selfie pridružila joj se i kolegica Milica Todorović. Skupa su otpjevale hit Tri čaše, koji je dočekan s oduševljenjem.

Baš kao i večer prije, atmosfera je konstantno bila na vrhuncu i prepuna zagrebačka Arena je cijeli koncert pjevala je od riječi do riječi s Aleksandrom.

“Ja ne moram ni pjevati pored vas večeras”, poručila im je emotivna Prijović koja nije mogla suspregnuti suze pred kraj koncerta. “Što da ja vama kažem, tresem se sva”, jedva je izgovorila.

Bio je ovo drugi od ukupno pet koncerata koje će Aleksandra Prijović održati na istom mjestu. Vrhunska produkcija koja prati turneju Od istoka do zapada obilježila je i ovaj koncert, a svima koji su imali priliku biti dio rekordno rasprodanog koncerta zasigurno omogućila uspomene koje će dugo pamtiti.

Podsjetimo, prvu večer u Areni obilježio je i pokušaj jedne obožavateljice Aleksandre Prijović da dođe do popularne pjevačice. Djevojka se iz publike pokušala progurati do pozornice, no zaštitari su ju na vrijeme uočili te nije uspjela doći na pozornicu.









Ipak, pjevačica je kasnije istaknula kako joj je žao zbog spomenutog incidenta. Djevojku koja je pokušala doći do nje htjela je pozvati sa sobom na pozornicu, ali to se ipak nije dogodilo, jer je djevojka nakon incidenta nestala.