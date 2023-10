Aleksandra Prijović ima trik za skidanje kilograma: Ovo je tajna njenog uspjeha

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Ovih dana u medijima se ne prestaje pričati o pjevačici Aleksandri Prijović. Ova 28-godišnjakinja rasprodala je tri Arene Zagreb, a u prodaju su puštene ulaznice i za njen četvrti koncert.

Zbog ovog nevjerojatnog uspjeha, mnoge zanimaju detalji iz njenog privatnog života.

Morala je smršaviti

Srpski mediji sada su se raspisali o njenoj nedavnoj trudnoći, u kojoj je navodno dobila 23 kilograma. No sudeći prema njenoj nevjerojatnoj figuri, reklo bi se kako su se kilogrami samo istopili.





Ova pjevačica prije četiri godine rodila je sina Aleksandra, a nakon poroda morala se vratiti nastupima. Zbog toga je, naravno, bilo potrebno smršaviti kako bi mogla održavati aktivne nastupe.

Povela se za brojnim influencerima

Zato se obratila nutricionistu koji joj je izradio plan prehrane, piše magazin Hello. Iz prehrane je izbacila tjesteninu, gazirane sokove i slatkiše, a izbjegavala je i masnu hranu.









Sve to je zamijenila ribom, svježim povrćem i prirodnim sokovima. Kao i mnogi influenceri na društvenim mrežama, svakodnevno pije i velike količine vode.









Podsjetimo, Aleksandra je nedavno najavila i četvrti koncert u zagrebačkoj Areni. Do te odluke došlo je nakon što su karte za prva tri koncerta rasprodane u rekordnom roku.

Aleksandra će u Zagrebu nastupati od 1. do 4. prosinca i to u sklopu svoje turneje ‘Od istoka do zapada‘. Tada će zapjevati i svoje pjesme ‘Ja sam odlično’, ‘Legitimno’, ‘Testament’, ‘Za nas kasno je’ i brojne druge.