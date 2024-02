Aleksandra kakvu još nismo vidjeli: Plesala i skakutala u minjaku, na pozornicu pozvala i kumove

Autor: G.B.

Prepun Gradski vrt u Osijeku i drugu večer za redom pjevao je u glas s Aleksandrom Prijović. “Kada sam se počela baviti pjevanjem, najveća želja mi je bila da bar jednu pjesmu publika pjeva sa mnom kada snimim moju pjesmu. Iza mene su tri albuma i nekoliko singlova imam tu sreću da pjevate sa mnom svaku pjesmu od početka do kraja i to je moje najveće veselje! Hvala vam na svemu”, poručila je Aleksandra okupljenima.

Gost na drugom koncertu bio je popularni mladi glazbenik Voyage kojega je publika također dočekala s oduševljenjem: “Znam koliko te publika voli, kada sam rekla da dolaziš nastalo je ludilo. Zajedno su otpjevali njegovu pjesmu Balerina, nakon čega joj se zahvalio na pozivu. Želim zahvaliti mojoj prijateljici što me pozvala večeras, stvarno mi je velika čast, čestitam joj na svemu, zasluženo je uspjela i drago mi je što vas vidim večeras ovdje u tolikom broju, znam da to njoj puno znači”, poručio je Voyage koji je otkrio da je odmah prihvatio Aleksandrin poziv, te kako bi i da je imao nešto ranije dogovoreno radi sinoćnjeg nastupa to otkazao.

Najemotivniji trenutak dogodio se kada je na Aleksandra pozvala kumove da joj se pridruže na pozornici: “A sada jedan poseban trenutak za mene, kao što rekoh malo prije, odrasla sam u Belom Manastiru, znate da mi je majka pjevačica i tako mi cijeli život kod kuće sviramo, pjevamo i nikada nisam ovo rekla – počela sam tako što sam s mojim kumom Mirom i Darijom sjedila u obiteljskoj kući i mi smo tako skoro svaki dan pjevali, svirali i ja sam vježbala uz njih, to su moji počeci. Jako sam sretna što su oni i večeras ovdje sa mnom i sretna sam što ćete vidjeti kako je to izgledalo u našoj rodnoj kući, kada Miro uzme harmoniku”, dodala je.

Dobila i buket ruža

Zajednički nastup Aleksandru je gotovo doveo do suza: “E ovako smo mi u sobici, nas troje i mama pjevali, pjevali, vježbali i danas smo ovdje, ispred vas, hvala vam! Ja znam da oni imaju tremu, ne moraju ništa ni reći, ali znam da me vole i podržavaju”, ispričala je.

U osječkoj dvorani sinoć je sve bilo u znaku ljubavi. Nakon što je otpjevala svoju novu pjesmu “Poslednji kabare”, Aleksandri je na pozornicu stigao raskošni buket crvenih ruža. “Od Filipa. Oduvijek je bio gentleman, hvala ti ljubavi…”, zahvalila mu se Aleksandra. Bilo je ovo za sve u Gradskom vrtu Valentinovo koje će zasigurno još dugo pamtiti. Spektakl se priprema i večeras, a nastavlja u subotu i nedjelju.