Aleks Grdić žarila je modnim pistama, jedan trenutak sve je promijenio: ‘Njoj se to dogodilo’

Autor: I.D.

Svatko tko je pratio tabloide tijekom 2000-ih godina, vjerojatno se sjeća manekenke Aleksandre Grdić, jedne od najpopularnijih misica i manekenki tog razdoblja na hrvatskoj sceni. Dok su Kate Moss i Naomi Campbell bile globalne modne ikone, Aleksandra je vladala domaćim modnim pistama svojom izvanrednom pojavom.

Nekoć jedna od najglamuroznijih dama domaće scene koja je osvajala pažnju muškaraca i žena, danas je Aleksandra povučena majka koja živi daleko od očiju javnosti. Inače, Aleksandra je na početku svoje karijere bila vrlo tražena manekenka koja je 2003. godine postala Miss Hrvatske.

Nakon tog uspjeha je sudjelovala u brojnim reality showovima, a jedno je vrijeme na Novoj TV imala i svoj show koji se zvao ‘Apsolutno Aleks’. Zbog njezina izražena seksepila su je nazivali i ‘hodajućim seksom’ i hrvatskom seks-bombom, a ona je svojim provokativnim stilom odijevanja i ponašanja samo potencirala takav imidž.

Obiteljski život je prevagnuo

Unatoč očekivanjima da će nakon uspjeha na modnim pistama i brojnih TV nastupa ostati dulje u javnosti, Aleksandra se povukla sa scene i značajno promijenila svoj život. Danas, ova očaravajuća žena s prodornim pogledom uživa u mirnom obiteljskom životu u svom rodnom Virovitici, zajedno sa svojim partnerom Markom Šijakovićem i njihovo troje djece.

Posvetila se obiteljskom životu i udaljila od svojih nekadašnjih dana ispunjenih glamuroznim zabavama s nogometašima i poznatim osobama. Iako je u svojim slavnim danima bila stalno prisutna na društvenim događanjima, Aleksandra već godinama nije bila viđena u javnosti, a prošle godine se na društvenim mrežama pojavila njezina nova fotografija.

“To je ta generacija kad imaš late night date sa školskom iz razreda u Lidlu u 21 sat”, napisala je Aleksandrina školska kolegica uz njihovu zajedničku fotografiju iz supermarketa koju možete pogledati OVDJE. Aleksandra je bila u ležernom izdanju, bez šminke i s kosom svezanom u neurednu punđu, no na fotografiji se vidi da se nije puno promijenila od slavnih dana.

‘Ljudi imaju pravo promijeniti prioritete’

“Uvijek divna Alex”, jedan je od komentara ispod fotografije na račun izgleda naše bivše misice. Naime, njena bivša kolegica s modnih pisti Jelena Orešković, jednom je prilikom za Dnevno otkrila pokoju informaciju o Aleksandrinu životu. “Mislim, uvijek kad se piše gdje je netko nestao, kao da je ne znam što, ali jednostavno ljudi imaju pravo promijeniti prioritete. Upravo to se i njoj dogodilo, nema ništa mistično iza njezina nestanka, to vam je sazrijevanje, ja bih rekla. Aleks je danas super!” objasnila je Jelena.

Ispričala je i kako se Aleksandrina djeca bave sportom i osvajaju medalje iz različitih disciplina, a prisjetila se i dana kad su obje još žarile i palile modnim pistama. “S Aleks nikada nije bilo dosadno, najviše se sjećam naših partija nakon revija, a slika koja mi se urezala je njezino pušenje u krevetu! Uvijek bi zapalila cigaretu u krevetu prije spavanja, toga se često sjetim”, kazala je Jelena.









Iako posljednjih godina bježi od medija, o suprugu je jednom prilikom progovorila za IN magazin. “Drukčiji je od drugih. On je dečko koji uopće ne izlazi van, koji uopće nije partijaner, miran je, staložen, suprotnost meni. Moram reći da me osvojio tom svojom jednostavnošću”, kazala je tada Aleksandra.