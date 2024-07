Albina potvrdila vezu s nogometašem: ‘Momak je super i na mjestu, sretna sam’

“Mislim da sam bila dužna razriješiti tu situaciju, i to ne prema nikome drugom nego prema sebi. Kad-tad postavilo bi se to pitanje, ili u nekom intervjuu uživo ili tijekom nekog druženja. Nema smisla to držati kao otvoreno pitanje, samo sam htjela zaokružiti tu priču,” zaključila je Albina.

Podsjetimo, u nedavnom intervjuu za Gloriju, pjevačica se oglasila o svojem trenutnom ljubavnom statusu. “Ovaj period mi je puno značio da samu sebe upoznam i zavolim u svakom smislu te riječi. Trenutno si sve najljepše pružam sama i uopće se ne mogu žaliti,” izjavila je tada.