ALBINA ‘OPLELA’ PO NINI KRALJIĆ: ‘Neću te pozdraviti na ulici! Stvarno sam dugo vremena šutjela…’

Autor: Š. P.

Animozitet između pjevačica Nine Kraljić i Albine Grčić i službeno je prerastao u prepucavanje. Nakon što je Albina na Twitteru prozvala Ninu, pa su svi pogrešno shvatili da se radi o Nini Badrić, morala je pojasniti na koga točno misli i zbog čega se tako osjeća.

“Pritom naravno mislim na kolegicu Ninu Kraljić koja je, naprosto iz osobnog iskustva, nemam u tom pogledu lijepo mišljenje”, rekla je Albina za IN Magazin Nove TV.

“Stvarno sam dugo vremena šutjela, ne bih rekla da sam se povukla, ali nisam se htjela izjašnjavati po tom pitanju”, priznala je.

Loši odnosi između Nine i Albine počeli su na ovogodišnjoj Dori u Opatiji. Albina je s pjesmom “Tick-Tock” pobijedila, ostavivši jedno mjesto iza sebe upravo Ninu Kraljić, koja je pod pseudonimom “Alkonost of Balkan” izvela pjesmu “Rijeka”.

Nina se nakon Dore javno žalila na HRT kao organizatora, a spomenula je i Albinu te joj, pisali su tada naveliko mediji, nije čestitala na pobjedi.

“Nit’ ću ja umrijeti od toga što ona meni nije čestitala, nit’ će mi to poboljšati život”, rekla je Albina u kameru.

“Bile su neke izjave koje nisu bile na mjestu polazeći s neke ljudske strane, meni je to dovoljno dalo do znanja, imaš moj respect kao izvođač, pjevač, umjetnik, što god, ali kao osoba, ne znam, neću te pozdraviti na ulici, ako me razumiješ”, iskreno je zaključila Albina.