Albina odgovarala na škakljiva pitanja i progovorila o prekidu s bivšim hajdukovcem: ‘Nema zle krvi’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Naša popularna pjevačica, Albina Grčić, ima veoma izraženu prisutnost i na sceni i na društvenim mrežama. Ovoga puta se odlučila za mali razgovor uživo putem TikToka, gdje je odgovarala na pitanja koja su joj fanovi postavljali.

Mnoge je za početak zanimalo što joj je bio najveći izazov tijekom nastupa na Eurosongu. Podsjetimo, tamo nas je 2021. godine predstavljala sa pjesmom ‘Tick-Tock’.





“Nije bilo dovoljno prostora”

“Možda je problem bio što smo nastupili na toj manjoj bini. Nije bilo dovoljno prostora za pokrete, a imala sam i jako visoke štikle. To mi je baš bilo izazovno,” prisjetila se Albina.

Zatim su ipak uslijedila pomalo škakljiva pitanja, i to o njenom ljubavnom životu. Albina je, naime, donedavno bila u vezi sa bivšim igračem Hajduka, Ivanom Ćalušićem.

“Ne bih više ništa dodala”

“Nismo mi zakrvili, dobro smo. Naravno da ćemo se pozdraviti kad se vidimo i mislim da među nama nema zle krvi. Ne bih više ništa dodala na tu temu,” kratko je prokomentirala pjevačica.

Njihova ljubavna priča započela je kada je Albina imala 19 godina. O prekidu se počelo šuškati kada je pjevačica izbrisala sve zajedničke fotografije sa društvenih mreža, a u početku je Albina situaciju držala u tajnosti.

“Javnost primjećuje stvari”

“Svjesna sam da ljude to zanima i da javnost primjećuje neke stvari jer sam javno dijelila privatni život, nikada nisam ništa skrivala, a pogotovo ne naše zajedničke trenutke. Jednostavno se znalo da sam u vezi i tko je moj izabranik,” pojasnila je za pratitelje.

“Mislim da sam bila dužna razriješiti tu situaciju, i to ne prema nikome drugom nego prema sebi. Kad-tad postavilo bi se to pitanje, ili u nekom intervjuu uživo ili tijekom nekog druženja. Nema smisla to držati kao otvoreno pitanje, samo sam htjela zaokružiti tu priču,” zaključila je Albina.

Podsjetimo, u nedavnom intervjuu za Gloriju, pjevačica se oglasila o svojem trenutnom ljubavnom statusu. “Ovaj period mi je puno značio da samu sebe upoznam i zavolim u svakom smislu te riječi. Trenutno si sve najljepše pružam sama i uopće se ne mogu žaliti,” izjavila je tada.