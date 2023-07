Al Pacino neočekivano ‘otpilio’ Radu Šerbedžiju: ‘Valjda je i on bio ošamućen’

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Poznati modni kritičar, stilist, društveni kroničar i bloger Neven Ciganović u emisiji Večernji TV-a “U povjerenju by Neven Ciganović” ugostio je 76-godišnjeg Radu Šerbedžiju, proslavljenog glumca svjetskog glasa i iz njega izvukao neke nepoznate pikanterije iz njegova života.

Jedna od njih se dogodila 1997. godine kada je snimao film s Charlize Theron. Za vrijeme snimanja Rade je sa suprugom Lenkom unajmio vilu u Malibuu gdje su im susjedi bili obitelj Osbourne koji su tada snimali svoj reality.

Supruga Lenka bila je sjajna u surfanju pa se i glumac poželio okušati, no jedan malo veći val bio je dovoljan da završi u bolnici. Na sreću, ništa nije bilo slomljeno, no dogodio se susret koji mu je ostao u pamćenju.





Naime, dok je Rade čekao nalaze u bolnicu je ušao Al Pacino. Glumac je pojasnio kako je Al Pacina upoznao ranije na 51. Venecijanskom festivalu gdje su obojica primila nagradu i kasnije se družila.

“Upitao sam ga sjeća li me se. Rekao je ne. Ja mu ispričam da smo zajedno primali nagrade, ali valjda je i on bio ošamućen pa je rekao: “Pa što?” Ja kažem: “Ništa, baš ništa”, i tako se rastanemo. Nikad si to neću oprostiti. Sreo sam ga kasnije na njegovoj predstavi, ali nisam mu rekao da sam to tada bio ja”, prisjetio se Šerbedžija.

Glumac se s Nevenom dotaknuo i činjenice što je posebno često glumio likove iz istočne Europe.

“Ja ne mogu glumiti Amerikanca jer, ma kako ja dobro govorio engleski, a nekad sam imao i duge monologe na engleskom, to nije američki engleski. Možeš igrati Amerikanca, ali nekog drugog porijekla“, zaključio je Rade Šerbedžija.