‘AKO LJUDI MISLE DA SAM DR*LJA, NEKA TAKO I MISLE!’ Nina Morić odustala od manekenstva, našla novu profesiju: ‘Uz Boga sam pronašla sebe’

Autor: Dnevno.hr/ N.K.

Burna veza između Nine Morić i njezin bivši muž Fabrizia Corone već godinama intrigira javnost i pune novinske stupce svojim sandalima, no sada je zainteresirala javnost s novim muškarcem. Naime, već se neko vrijeme šuška kako zagrebačka manekenka Nina Morić ljubi talijanskog povjesničara umjetnosti i novinara Daniela Radinija Tedeschija.

Manekenka se nedavno oglasila i prokomentirala nagađanja o njihovoj vezi.

”Ma nismo vam mi par, to je samo moj dobar prijatelj”, rekla je Nina za 24 sata.





Manekenka koja se 2009. proslavila ulogom u spotu Rickyja Martina i imala uspješnu inozemnu karijeru, otkrila je kako je odustala od modelinga i postala umjetnica.

”Sad se bavim umjetnošću, slikam. Ne želim više pozirati, to me ne zanima. Odlučila sam se ne baviti sa svime time. Ljudi to baš i ne shvaćaju, osim mojih prijatelja. Uvijek sam slikala. Sliku čovjek može osjetiti. Kreativnost mi je sad najveći fokus. Imam ponudu za izložbu u Dioklecijanovoj palači u lipnju u Splitu, no nisam je još prihvatila”, izjavila je Nina i nadodala:

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Art Events by Mario Mazzoleni srl (@artevents.mazzoleni.gallery)









”Ne želim se više baviti revijama i pojavljivanjem na televiziji. Maknula sam se od svega toga. Televizija mi je neprijatelj, želim imati svoj mir. Povukla sam se u unutrašnji mir i samo kreiram mir. Nisam kao neki poznati išla u Međugorje i našla Boga, no ne mislim da u tome ima nečega lošeg. Pronašla sam sebe. Svemir ili Bog mi je dao da pronađem sebe. Boga nalazim kroz sebe. Živim svoj život. Ne želim kritizirati druge. Želim kritizirati ono što ja radim. Ne bavim se drugim ljudima, bavim se samo sobom”, rekla je u intervjuu za 24 sata.

Nina je u veljači predstavila svoje radove “Sedam smrtnih grijeha” u talijanskoj galeriji Mazzoleni u Bergamu i poručila kako je skandali više ne pogađaju te da se deklarira kao Hrvatica.

”Ljudi ne žele vidjeti pravu mene. Ako netko govori da sam dr*lja ili ne znam što, to ih puno više zanima. Ako ljudi misle da sam dr*lja, ako ih to veseli, neka tako i misle. Ja znam koliko vrijedim i to ću štititi. Napravila sam ‘upgrade’. Ljudi zaboravljaju da sam ja Hrvatica, misle da ne volim Hrvatsku. Nikad se nisam deklarirala kao Talijanka. Volim svoju zemlju, korijene i narod. Zaljubljena sam u Hrvatsku, tamo su moji ljudi”, govori manekenka.









Podsjećamo, kako pišu talijanski mediji, Fabrizio je tužio Ninu da je navodno počinila krađu u stanu bivšeg supruga, što je potvrdio i njihov sin Carlos koji je do sada uglavom ostajao ispod radara, no sada se upleo u njihove svađe i medijska prepucavanja koja traju godinama.

Nina i njezin sin do nedavno su bili u dobrim odnosima jer smo ga često mogli vidjeti na Nininim objavama. Carlos je čak u njezinim videima govorio kako majku voli više od ičega na svijetu.