‘AKO JU JE VARAO, BOG MU JE VRATIO’ Kontroverzna voditeljica o smrti Vidoja Ristovića: ‘Svaki muškarac koji prevari ženu zaslužuje umrijeti’

Autor: Dnevno.hr

Kontroverzna srpska voditeljica Jovana Jeremić u novom se intervjuu dotaknula tragedije koja je zadesila obitelj Ristović. Komentirajući iznenadnu smrt povjesničara umjetnosti Vidoja Ristovića, koji je u Beogradu preminuo u 44. godini života, nije štedjela na oštrim riječima.

“Meni je to užasno, jako mi je žao Nikoline, jer je ona meni kulturna i inteligentna žena, nije ovo zaslužila. Ako je varao nju, takvu ženu, onda je to i zaslužio. Svaki muškarac koji prevari ženu zaslužuje umrijeti”, izjavila je Jeremić za srpski Kurir.

“Ako ju je varao, Bog mu je vratio, ako nije, onda mi je žao naravno. On je doživio najgoru smrt ako je umro na ljubavnici. To je bruka! On nije Nikolinu povrijedio, on je nju izmasakrirao. Ali, Nikolina treba znati da to nije njezina bruka, to je njegova bruka”, rekla je.





“Ja nemam onu teoriju ‘o pokojniku sve najbolje’. Ako netko nije bio dobar čovjek, to se mora reći i kada ga više nema!”, zaključila je Jovana Jeremić.

U istom intervjuu priznala je i da joj se u snovima javio Sveti Vasilije. “Prvi put mi se javio kada sam imala problem na poslu. To je bilo 2015. godine kada sam izbačena s RTS-a. Ja godinu dana od tog trenutka nisam mogla naći posao, počinjela sam sanjati značajne snove koji mi govore da će sve biti u redu i stvarno, ja nalazim posao”, ispričala je.

Inače, ova se voditeljica ‘proslavila’ brojnim pamtljivim izjavama, među kojima je i ona o muškarcima koji su joj se podsmjehivali u djetinjstvu. “Oni danas voze šlepere, a ja sam Jovana Jeremić”, izjavila je svojedobno.