‘AJMO PRVO VIDJETI ŠTA JE NASRALA!’ Hrga na udaru, zakuhala na Cresu: ‘Zadatak nije lak, bitka će biti neizvjesna’

Nekadašnja novinarka i tv voditeljica, Mirjana Hrga, ponovno se na svojim društvenim mrežama obračunala sa svijetom oko sebe. Naime, sada je na svom Facebook profilu objavila poruku koju je jedna korisnica poslala trećoj osobi, a u kojoj spominje upravo Hrgu.

“Ajme Milena neću ti ni komentirat ovo, ali pošto je gospođa Hrga pozvala TV ekipu, jer ona živi od tih priča, hajdemo prvo vidjeti što je nas*ala”, napisala je.





Hrga je podijelila komentar uz poruku: “Kad si na strani onih koji se legitimno, kao pristojni građani bore za komadić povijesti, u mjestu u kojem kćer vodećeg čovjeka ovako komunicira, onda je jasno da zadatak nije lak, a “bitka” prilično neizvjesna. Teško je u takvom okruženju razgovarati o kulturi. Šteta”.

Pretpostavlja se da Hrga misli na Osor na Cresu čije su iskopine često tema njezinih objava na društvenoj mreži.

“Biste li svo ovo povijesno bogatstvo ponovno zatrpali, u gradu u koji ljudi dolaze upravo zbog povijesti? Biser. Na spoju Cresa i Lošinja. Poput Karlobaga. Svi prođu, malo tko stane. Osim znalaca. Razlog: odnos vlasti prema povijesnom bogatstvu. Malo je birača, pa valjda nije ni važno. Mogu što hoće. Ali griješe. Ovo je bogatstvo svih nas, a ne neke lokalne vlasti koja dolazi i prolazi! Grad koji je utemeljen početkom 1. milenija prije naše ere! Umorni smo od prepričavanja kako je ispod zemlje “još jedan grad”. Sada kada vidimo njegove dijelove, žele ga u potpunosti zatrpati, a prije toga položiti cijevi za kanalizaciju! Neka grade kanalizaciju kad su već pokupili europske milijune, ali neka nas ne lišavaju bogatstva”, napisala je u svojim objavama.

“Kažu: “Tako se to radi”, ali mi pitamo: “Zašto bi tako moralo biti?” Ostavite nam barem nešto. Barem jedno arheološko nalazište. Zar je to puno? Od termi s dijelovima mozaika, ostataka građevina… Ne razumijem tko ima srca toga se odreći. Za mene je to čisti kulturocid. Trgati kaldrmu u povijesnoj ulici… Kažu: “Vratit ćemo svaki kamen”. Baš… Povijest će vas se sramiti. Dok uvale krcate bespravnom gradnjom, dok niču kontejneri i straćare s kućnim brojevima (i priključcima za vodu i struju!), vi pokapate bogatstvo i činite od ovih jadranskih bisera “urbanističku Palestinu”, zaključila je.