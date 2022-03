AFIRMACIJA I RAVNOPRAVNOST ŽENE: Fotoklub Rijeka organizira veliku izložbu ‘Fotografkinje 2022.’

Autor: Š. P.

U organizaciji Fotokluba Rijeka, u subotu 5. ožujka u Galeriji Principij bit će otvorena zanimljiva izložba “Fotografkinje 2022”. Ove godine prijavila se 131 autorica iz Hrvatske, Slovenije te Bosne i Hercegovine. Među prijavljenim autoricama je i počasna članica kluba, 95-godišnja Slavka Pavić.

“Nisu ovo posebna vremena što se tiče nepravda, neravnoteža, omalovažavanja, nadmudrivanja nad drugima kako bi bili jači, veći, dominantniji. Tako je to kroz cijelu evoluciju ljudskoga roda. Uvijek je netko drugi uzimao sebi za pravo da tutori nad drugim, da mu „soli pamet“, da dijeli pravdu kako on misli da pravda jest, a pravda je sasvim nešto drugo. Zato ovu našu malu civilizaciju možemo pratiti kroz povijest destrukcija, razaranja i nepravda. Ako izuzmemo ovu zahvaćenu širinu iz ovih prvih par rečenica i svedemo se na ono najuže, na ono najosnovnije, opet ima nejednakosti, opet ima nepravde s velikim početnim slovom N. Ovdje prvenstveno mislim na neravnopravnost ili nepravdu prema ženama u današnjem svijetu”, kaže Borislav Božić, inicijator projekta i predsjednik Fotokluba Rijeka.

“Davne 1857. godine na dan 8. ožujka žene su se pobunile u New Yorku i od tada su još nekoliko puta organizirano protestirale želeći pravdu. Bile su rastjerivane i ubijane da bi tek 1977. godine Opća skupština Ujedinjenih naroda 8. mart proglasila službenim UN-ovim praznikom za ženska prava i svjetski mir”, podsjeća Božić.

“Tako je i Fotoklub Rijeka 1979. godine organizirao izložbu povodom Međunarodnog dana žena u Malom salonu u Rijeci koja je bila izuzetno posjećena. Valja još spomenuti da su na toj izložbi, a i onim kasnijim, dominantno sudjelovali muškarci. No, shvaćajući afirmaciju i ravnopravnost žene na način da damo ženi, autorici važnost, godine 2010. inicirao sam u Fotoklubu Rijeka izložbu na kojoj su sudjelovale samo žene, članice kluba. Krenuli smo skromno – samo s članicama kluba i to je bio veliki uspjeh jer je javnost prepoznala naš osnovni cilj da ženu predstavimo kao autoricu, ženu subjekt, a ne ženu objekt. Već smo sljedeće godine prerasli u međunarodni okvir i ta praksa traje do danas. Svake je godine prema broju prijava odaziv na izložbu impresivan”, kaže inicijator projekta.

“Kako su naši prethodnici u ovih 125 godina hobističke fotografije u Rijeci, a čiji smo mi sljednici, vodili računa o svojoj povezanosti sa zajednicom i aktualnostima društva, tako se i mi trudimo biti na tom tragu i s nadom da će i oni koji nas naslijede nastaviti ovaj uhodani put riječke fotografije. Ponosni smo jer našim idejama i radom doprinosimo demokratizaciji društva pa da to isto društvo već danas a i sutra bude bolje, pravednije i ravnopravnije. I svakako, druga važnost ovoga projekta Fotografkinja jest njegovanje umjetničke fotografije i zato svake godine angažiramo profesionalnu kustosicu da uradi selekciju fotografija i izdvoji najbolje za nagradu i pohvale. Ove godine to je uvažena povjesničarka umjetnosti i kustosica, gospođa Branka Arh“, zaključuje.