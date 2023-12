Adventske orgije nemoguće je zaustaviti: Ovo su novi simboli iščekivanja Isusova rođenja

Autor: Maja Hrgović/7dnevno

Jalovo bi bilo lamentirati o tome kako je adventsko doba preraslo u bjesomučno konzumerističko divljanje, u kojemu su kobasice i kuhano vino postali novi simboli iščekivanja Isusova rođenja, umjesto zornica, obiteljskih radosti i tradicionalnih kršćanskih rituala. Trend pretvaranja velikog vjerskog blagdana u samozadovoljno testiranje granica vlastite potrošačke moći nije od jučer i teško mu je promijeniti smjer ili mu usporiti ritam. Konzumerističkim orgijama koje čine srž modernih adventskih manifestacija jedina su protuteža kulturna događanja koja ih iznutra blago sabotiraju – podsjećajući na vrijednosti koje je tako lako zaboraviti.

Manifestacija Advent u Zagrebu službeno započinje ovog vikenda, 2. prosinca 2023. i trajat će do 7. siječnja 2024. godine, no neslužbeno “zagrijavanje” već je od 29. studenoga počelo na više lokacija diljem grada, što je veliki novitet u ovogodišnjoj koncepciji – a svrha joj je omogućiti nositeljima lokacija da zarade koji euro više i uhodaju posao prije službenog početka Adventa.

Značajna promjena

Koncerti i druga kulturna događanja gusto prožimaju program Adventa u metropoli: jedina je značajna promjena to što od kulture ovog prosinca neće biti ništa na Gornjem gradu – gdje je prijašnjih godina bilo žarište dobrog provoda, s dobrim koncertima i nastupima DJ-a. Do izmještanja je došlo zbog očitovanja Klovićevih dvora i gradskog ureda za obnovu u kojem se navodi kako tekući radovi na obnovi galerije, gimnazije i palače Hidrometeorološkog zavoda na Gornjem gradu neće biti gotovi do početka održavanja manifestacije pa zbog sigurnosti posjetitelja sugeriraju da se Advent ovaj put ne “popne” na Grič. No najveći kulturni događaj zime – a i cijele godine – odvija se upravo ondje, u Klovićevim dvorima: megaretrospektiva Ivana Meštrovića, otvorena u povodu 140. obljetnice rođenja najvećeg hrvatskog kipara, zauzima sve etaže gornjogradske galerije i na snazi je do proljeća.

Gornjogradsku adventsku programsku rupu nadomjestit će pak nova adventska lokacija u pješačkoj zoni Masarykove ulice, gdje će se održati program “Matoš&mačke”. Matošu, od čijeg je rođenja ove godine prošlo ravno stoljeće i pol, posvećen je i “Caffe de Matoš”, razigrani ulični Advent iz 1950-ih godina. S platoa Gradec omiljeni program “Baš naš Advent” spustio se na istočni dio Trga bana Jelačića, a adventski program standardno se nastavlja na Zrinjevcu i na Europskom trgu, dok će adventsko “Fuliranje” biti na Strossmayerovu trgu. Ledeni park je već u funkciji na Tomislavcu.

A gdje je kultura? Zagrebačka božićna pjesmarica čut će se ove godine u koncertnim dvoranama i crkvama, u muzejima i foajeima. Glazbeni nastupi čine jezgru kulturnog programa Adventa u metropoli, a ako je neki dio ove manifestacije sačuvao izravnu vezu s tradicionalnom, vjerskom osovinom došašća, onda je to upravo glazbeni program. Nosi ga ciklus adventskih koncerata Zagrebačkih solista – komornog ansambla koji predstavlja vrijedno kulturno dobro Republike Hrvatske i grada čije ime nose.

Zarazno pjevanje

U prostorima Muzeja grada Zagreba i Etnografskog muzeja u Zagrebu izvest će četiri koncerta prepuna skladbi koje odišu toplinom i božićnim duhom: virtuozne valcere, koračnice, polke te popularne lokalne i svjetski poznate božićne pjesme. Advent pod lanternom osobito je zanimljiv program u kojemu se posjetitelji mogu pridružiti gornjogradskim nažigačima svake srijede, četvrtka i petka do Badnjaka (od 16.30 sati) i doživjeti 160 godina staru tradiciju paljenja plinskih svjetiljki. Povorka polazi od Kule Lotrščak, preko Parka Bele IV. i Parka Grič donosi svjetlost i pjesme poznatih vokalnih sastava svim ljudima dobre volje.









Uz lučonoše nastupa Harmonija disonance, gospel-sastav The Messengers, ženski vokalni ansambl Čipkice i Gospodnetić singers. Organizator ovog programa je udruga Musica Nota. Utemeljen na ideji da je pjevanje zarazno i da glasovna sinkronizacija u zbornom pjevanju potiče osjećaj zajedništva, program “Flash mob u tramvaju” čini se ludo zabavnim!









“Ovaj adventski program zamišljen je kao flash mob u kojem jedan pjevač počne pjevati prepoznatljivu adventsku skladbu te se ostali pjevači malo-pomalo uključuju i skladba se otpjeva do kraja. Glazbeni doživljaj putovanja s adventske priče u Donjem gradu ugrijat će i ona zaboravljena srca”, najavljuje direktorica Turističke zajednice Grada Zagreba Martina Bienenfeld, napominjući kako je čar ovog programa činjenica da se ne zna tko će ni u kojem tramvaju potaknuti božićni “flash mob”. Zna se jedino da će izvedbe biti četvrtkom i petkom u 18 sati, a subotom i na Badnjak u podne.

Jedinstven događaj

“Večeri s Brahmsom” – tako se zove program koji će u četiri termina za vrijeme adventa održati majstori klavira uz pratnju sopranistice, izvodeći pomno odabrane svevremenske bisere iz glazbene riznice Johannesa Brahmsa, i to na jedinstvenom klaviru iz 1868. godine graditelja J. B. Streichera.

Brat blizanac slavnog Brahmsova klavira, koji su kreirale ruke slavnog graditelja Streichera, pravi je raritet koji datira u 1868. godinu, a svojedobno ga je posjedovala obitelj Vranyczany. Upravo on postaje središtem ovog jedinstvenog adventskog događaja koji svake godine privlači brojne domaće i strane posjetitelje na Europski trg u Institut Liszt.

Tu su i “Zagrebačke adventske razglednice” koje izvodi kvartet profesionalnih vokalnih umjetnika Vox. Na repertoaru su omiljene adventske skladbe hrvatske i svjetske glazbene baštine, a nastupit će na frekventnim točkama centra Zagreba kroz koncept pop-up koncerta, u kratkoj izvedbi i bez najave, ali na veliko iznenađenje slučajnih prolaznika. Zatim, komorni zbor “Ivan Filipović” časti publiku čak trima koncertima: od klasičnih zborskih skladbi sakralne i adventske tematike do popularnih svjetskih božićnih melodija prema aranžmanima i izvedbama velikana jazz-glazbe. Koncerti će se održati u crkvi Sv. Obitelji 9. prosinca, u crkvi sv. Petra u Vlaškoj 16. prosinca te u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu 28. prosinca.

Ove godine koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog obilježava pola stoljeća djelovanja. Program obilježavanja ove obljetnice obuhvatit će, na samom kraju godine, bogat koncertni program za sve generacije. Kulminacija obilježavanja jubileja bit će svečani večernji koncert udruženih orkestara Zagrebačke filharmonije i Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije, dok će vođeni obilasci otvoriti vrata koja su posjetiteljima Lisinskog inače zatvorena. Bit će predstavljena i monografija o dvorani, a multimedijalna izložba prikazat će cijelu njezinu povijest.

Kad je riječ o kazališnim predstavama i izložbama u Zagrebu ovog prosinca, bit će isplativo posjetiti neke muzeje koji su se za adventsko doba ozbiljnije pripremili: u takve spada Etnografski muzej, Muzej prekinutih veza, Muzej čokolade i Muzej grada Zagreba.

Brojne radionice

Ove su četiri dinamične institucije osmislile posebne programe za advent. U Muzeju grada Zagreba u fokusu su jaslice – drvene ili glinene, male ili velike, umjetne ili žive – koje su u našoj kulturi već stoljećima tradicionalni simbol Božića. U suradnji s veleposlanstvima, u Opatičku 20 stižu ove godine jaslice iz cijelog svijeta i pokazuju posjetiteljima kako Isusovo rođenje prikazuju narodi i kulture diljem svijeta. Izložbu neobičnih jaslica pratit će i program adventskih radionica izrade kuglica, te adventske ture po muzeju.

Jedan od najaktivnijih i najkreativnijih malih muzeja u Hrvatskoj, Muzej prekinutih veza, ovih blagdana nudi dodatak svomu standardnom postavu, utemeljenom na pričama o propalim ljubavima – u posebnim nedjeljnim druženjima muzej će ugostiti umjetnike koji će od 10 do 16 sati nuditi prigodne božićne poklone, a potom voditi radionice izrade adventskog vijenca, blagdanskih čestitki, božićnih ukrasa od prirodnih materijala, kolačića i sličnih božićnih rukotvorina.

U Zagrebu je dašak kulture i priliku za predah od kapitalističkog naboja adventa godinama pružao Artomat, sajam nekonvencionalnih umjetničkih predmeta u Hrvatskom domu likovnih umjetnika, koji okuplja umjetnike i dizajnere koji djeluju unutar različitih polja likovne i primijenjene umjetnosti te dizajna, a imao je i svoj mali, zanimljivi popratni program te je funkcionirao kao izmješteni, alternativni Advent. Njegov izostanak ove godine nadomješta umjetnički sajam na otvorenom, u Ilici – Projekt Ilica: Q’ART, koji se održava 10. prosinca.

Od ostalih zanimljivosti Adventa u Zagrebu, tu je i velika maketa željeznice u božićnom ruhu u muzeju Backo mini express, pa klasični bal na otvorenom na Mažurancu, predimenzionirane skulpture božićnih ukrasa na Svačićevu trgu, pa “Polarni san” u Tunelu Grič, čarobni Mjesečev vrt u Parku Ribnjak, neizostavni orašari koji će zaposjesti grad i veliki bor inspiriran kaleidoskopom u Oktogonu. Posebni su programi osmišljeni i za djecu i za kućne ljubimce – potonji je nazvan Vau Mijau Advent.

Gradovi balansiraju između konzumerizma i kulture

Je li u adventskim manifestacijama u drugim hrvatskim gradovima ostavljeno prostora za kulturu – ili su kobasice, kuhano vino i kič preuzeli stvar? U Osijeku, Advent će biti na tri lokacije u Tvrđi, a program organizira Kulturni centar uz podršku Grada Osijeka i turističke zajednice: nudit će sajam umjetničkih predmeta, vožnju panoramskim kotačem, festival svjetla i druge atrakcije.

U Splitu je, čini se, održan balans između konzumerizma i kulture, zahvaljujući ponajprije koncertima na pozornici na Rivi i kazališnim predstavama. Splitski Advent započinje 1. prosinca i traje do 6. siječnja, a osim na Rivi, održat će se na Prokurativama, Zvončacu, Mertojaku i brojnim mikrolokacijama na užem i širem području grada. Djeca su ciljana skupina ovogodišnjeg programa: mališanima je namijenjena inovativna virtualna igra “Potraga za Djedom Božićnjakom”, tradicionalne izvedbe Kazališta lutaka i prigodni dječji program na Adventskoj fjeri Zvončac.

Hrvatsko narodno kazalište Split priređuje iznimno popularne izvedbe “Orašara”, a Hrvatski dom ugostit će Novogodišnji bal, za koji se posjetitelji mogu pripremiti besplatnim tečajem valcera (koji započinje već 28. studenoga i održava se svakog utorka). Trgovima će kolendavati legendarni folklorni ansambl Jedinstvo, Fotoklub Split će u suradnji s Turističkom zajednicom svima pomoći da besplatno ovjekovječe uspomenu na splitsku blagdansku čaroliju, dok će pak Gastroadvent u četiri vikenda došašća promovirati autohtonu eno-gastronomsku ponudu. Vrhunac Božićne regate bit će polaganje jelke u more, a koncerte su najavili Neno Belan & Fiumens, Vojko V, Psihomodo Pop, Doris Dragović, Grše i Kuzma&Shaka Zulu.

Ove godine akcent je na jestivim svecima

Advent u Etnografskom muzeju bit će zanimljiv svim uzrastima, a osobito djeci: izložba Slatki sveci potaknuta je oblikom čokoladnog svetog Nikole koji se prodaje kao slatkiš u doba adventa.

“Suvremeno doba i konzumerizam od toga su legendarnog mirskog biskupa učinili najpopularnijega sveca, pa će se na izložbi rekonstruirati i ostale tradicionalne priče o svecima kroz popartističku reinterpretaciju, odnosno zamišljajući i ostale žitelje kršćanskih nebesa kao čokoladice i kekse. Osim izložbe, posjetitelji mogu uživati i u radionicama te prigodnim koncertima ispunjenim božićnim duhom”, najavljuju iz Etnografskog muzeja.

Kao inovativan i autentičan događaj, prava poslastica novog izdanja Adventa je program u Muzeju čokolade, gdje će se učenici odjela kiparstva Škole za primijenjenu umjetnost i dizajn okušati u korištenju novog medija – čokolade. Uz budno oko akademskog kipara izrađivat će skulpture od blokova najdraže slastice, a konačni rezultat projekta bit će jestiva izložba u prostoru muzeja.