Adi Šoše i Tony Cetinski snimili duet, a još se uvijek nisu upoznali

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Miljenik ženske publike, mostarski slavuj Adi Šoše, gostovao je u programu Radio Dalmacije u showu “Dobar dan Dalmacijo“, a prisjetio je ovogodišnjih Melodija Jadrana i izvedbe pjesme ”Najljepši cvijet”, koja je postala pravi hit s milijun i pol pregleda na YouTubeu.

“Pa iskreno i nisam očekivao da će ovako dobro proći. Mislim znao sam da pjesma ima neku kvalitetu, da je emotivna, da je ljubavna, da će se mnogo ljudi pronaći u toj tematici, ali da će otići ovako široko i da će biti konkurencija za Hit godine Radio Dalmacije. Mislim ono, svaka nam čast!“, zaključio je Adi u šali.

“Jednom mi je iz publike doletio grudnjak”

Publiku na njegovim koncertima čine 95% žena koje na sve moguće načine pokušavaju doći do njega. “Jednom mi je iz publike doletio grudnjak, to je bilo baš u Splitu. Ne znam što da vam kažem. Borim se nekako, što ja znam”, u šali je komentirao pjevač.

Adi je otvoreno progovorio i o svojim problemima s anksioznošću. “Dobro, to je bio taj neki period. To je bila srednja škola, ajmo reći najmučniji period za mene. Pa čak i par godina nakon toga. Bilo je borbe. Ali eto, što ja znam, svi ljudi imaju neke svoje borbe. To je bila moja. I eto, na kraju sam se nekako uspio izboriti.” Rekao je i kako više nema problema s tremom. “Ja mislim da sam ja imao tu neku kasnu zrelost, ajmo reći. Da je to sve nešto kasno došlo za mene. Neki ljudi ranije prođu kroz neke stvari, ali eto, bolje ikad nego nikad.”

Diplomirani inženjer građevine je priznao da mu je matematika na fakultetu stvarala ogromne probleme. “Joj katastrofa, to mi je baš išlo užas. Ja mislim da sam je padao jedno 150 puta, ali eto nekako sam je završio, jedva.”









Adi sada izgleda drugačije nego na početku karijere. Tada je bio prepoznatljiv po svojoj dugoj kosi. “Ma smorila me duga kosa, šest godina sam je puštao i baš je bio teret. Kupaš se pa kosu sušiš tri sata. Onda sam počeo koristiti neke kreme na savjet frizera. Sto krema bi stavio pred spavanje i teret je bio malo prevelik tako da skratio sam je i nisam se pokajao. Iskreno.”

Njegove pratiteljice na Instagramu najviše zabavlja odabir neobičnih košulja za koncerte. Adi je otkrio koliko košulja posjeduje. “Normalnih ili ludih? Ludih imam jedno 45 otprilike, ali sad imam još novih. Znači 50! Skužio sam neku foru, imam ormar koji sam posebno uzeo za košulje i tu ću ih slagati dok god se budem bavio glazbom.”

Duet s Tonyjem Cetinskim

U eter Radio Dalmacije javio se i Tony Cetinski s kojim je Adi snimio duet “Sve ili ništa“. Jedan je svoju pjevačku dionicu snimio u Zagrebu, a drugi u Sarajevu, tako da se dva pjevača još uvijek nisu upoznala.









“Adi je jedan fenomenalan momak, imam osjećaj kao da se već poznajemo. Nismo se još fizički upoznali, ali pratim njegov rad već dugo. Sve što dobije i što mu se dešava kod publike, ali i kod struke… Potpuno opravdano niže uspjeh za uspjehom i nadam se da će tako i nastaviti. Duet će biti veliko iznenađenje za sve jer je na pola puta mojeg i njegovog načina izvođenja”, rekao je Tony.

“Nisam se stvarno nadao da će se javiti, hvala Tonyju stvarno od srca na ovim riječima. Cetinski je stvarno jedan od mojih uzora, čovjek ima hitove za sva vremena tako da čast je surađivati s njim”, rekao je Adi i dodao da će pjesma najvjerojatnije ugledati svijetlo dana početkom ili sredinom prvog mjeseca.

Adi je otkrio i kako je već duže vrijeme sretan u ljubavi. “Stabilno, da kucnem u drvo, iako nemam drvo u blizini, ali eto”, poručio je Adi Šoše.