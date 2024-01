Aco Pejović stiže u zagrebačku Arenu, ispričao anegdotu: ‘Sve nam je voda odnijela’

Autor: I.D.

Pjevač Aco Pejović gostovao je prije par dana u emisiji kod voditelja Ognjena Amidžića i tom prilikom otkrio je šok detalje s putovanja na Floridi. “Bio sam na Floridi i bili smo kod jednog ozbiljnog gospodina i šmekera, i bilo je 4 sata ujutro i on kaže što se mi ne bismo sad okupali, tu nam je Meksički zaljev i ja kažem hajmo. Postoji snimak, ali ga ja nikada neću pustiti”, naglasio je pjevač, koji na Valentinovo nastupa u zagrebačkoj Areni.

“Prijatelj kaže ovo je moja plaža i ovdje se kupamo kako nama odgovara. On kreće skidati gaće i ulazi u vodu. I sad mi idemo na kupanje, a i ja najmilije žute gaće koje imam skinem sa sebe. Poslije ih nikada nisam našao, jer ih je voda odnijela, sat, dva smo išli s telefonima i tražili ih, ali voda ih je odnijela. Ja sam ušao u vodu, kupao se i ludirao i taj snimak ne mogu pustiti”, pričao je Aco pa zapanjio sve.

‘Nekad se dogodi da nekoga pojedu i to je to’

“Sutra ujutro sam se prehladio, a najveća fora u svemu tome je što je to zapravo zaljev gdje se razmnožavaju morski psi. Nikad u životu tu ne bih ušao da sam znao. Nekad se dogodi da nekoga pojedu i to je to”, završio je Aco. Podsjetimo, poznati srpski pjevač Aco Pejović je ispričao za hrvatske medije kako je dobar prijatelj sa najboljim nogometašem svih vremena i hrvatskim kapetanom Lukom Modrićem. Njih dvojica su se upoznala preko još jedne legende Reala Predraga Mijatovića te su u međuvremenu razvili prijateljstvo.









“Luka i ja smo se upoznali kod Predraga Mijatovića u Madridu i od tada kreće naše druženje. Ja idem često na utakmice, pratim nogomet. Tad smo se upoznali, družili, tad sam saznao da Luka privatno s obitelji voli slušati moje pjesme”, ispričao je nedavno Pejović za 24sata. Novinare je zatim zanimalo koja je omiljena pjesma zvijezde madridskog Reala.









“Mislim da on najviše voli ‘Sve ti dugujem’. U stvari to je ono ‘Ja svojim morem plovim, putujem’. Voli i sve ostale. Onda, imamo mi tako neka druženja kod njih. S Peđom i Anetom, njegovom suprugom, kod Vanje i Luke. Luka je nabavio onaj karaoke uređaj i onda se tu pjeva do ranih jutarnjih sati”, dodao je.