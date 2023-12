Aci Pejoviću uzeo mikrofon iz ruku, a onda se ubacila ona: Snimljena i reakcija Saše Matića

Društvenim mrežama širi se snimka sa proslave na kojoj je zapjevao pjevač Aco Pejović, koji je u regiji posebno stekao popularnost nakon filma o Tomi Zdravkoviću.

Naime, Sofija Trajković, kći pjevača Radiše Trajkovića – Đanija, slavila je 18. rođendan, a tim povodom roditelji su joj priredili raskošnu proslavu u jednom elitnom beogradskom restoranu.

Đanijeva supruga Slađana novinarima je tada otkrila kako kćeri nisu poklonili automobil, jer nije položila vozački, već stan u Beogradu.

Aco Pejović i Saša Matić uveličali su glazbeni dio večeri, no to nije prošlo bez nekoliko incidenata tijekom večeri.

Prvo je Đanijeva supruga htjela počastiti Pejovića povećim bakšišem, no on je to odbio, a kamere su sve zabilježile.

Potom je Đani usred izvedbe odlučio Pejoviću uzeti mikrofon iz ruke, no kako ga je cijelo vrijeme promatrala supruga iza pozadine, ubrzo se i ona umiješala kako bi vratila pjevaču mikrofon.









“Slađana” uzviknuo je zaneseno Đani, a sa usana se dalo iščitati kako govori još ‘volim te’, dok mu Slađana nije uzela mikrofon.

Nakon prvotne zbunjenosti, Pejović se počeo smijati, posebno kada se u sve uplela Slađana, a na snimci se vidjelo da se i Saša Matić, koji je sjedio pored Pejovića, isto nasmijao na cijelu situaciju.

Inače, Pejović je nedavno gostovao na koncertu Aleksandre Prijović u zagrebačkoj Areni, a Zagreb ga može očekivati ponovno već početkom godine.

“Moj tim i ja naveliko radimo na tome, vjerujem da će rezultat na kraju biti upravo onakav kakav očekujemo. I da, ne smijete zaboraviti 14. veljače, čekam vas u Zagrebu!” poručio je nedavno Pejović.