Aca Lukas otkrio što mu je Luka Modrić napravio u Švicarskoj: ‘Skoro su pali u nesvijest’

Autor: I.D.

Jedan od osebujnijih izvođača u regiji, Aca Lukas, 4. studenog će u Splitu imati premijeru filma ‘Kafana na Balkanu – Pokidan’, a nakon toga će održati koncert u dvorani Gripe. Uz to, Aca se za medije prisjetio i dogodovštine kada su ga iz svlačionice zvali hrvatski nogometaši, a otkrio je i što mu je u Švicarskoj napravio Luka Modrić.

‘Želim poručiti Splićanima…’

Aca je za Story ispričao o čemu će se raditi u njegovom filmu koji će se prikazivati u Splitu.

“Ne bih htio da to bude film o Aci. Ne želim se zakucavati u neke legende tipa ovdje je rođen Aca Lukas. To me ne zanima, to je za Nikolu Teslu primjerice. Ja sam umjetnik koji zabavlja ljude, ali i koji ima težinu i kvalitetu, neću lagati. Ali ipak to je showbiznis.





Ne spada to u zasluge za čovječanstvo. Film je zanimljiv i ima pouku. Snimljen je prema motivima života Ace Lukasa i ima pouku. Svakako želim poručiti Splićanima tko god dođe dobrodošao je. Karte su već u prodaji u dvorani Gripe svaki dan od 12-16 sati”, kaže Aca koji slovi za kontroverznu zvijezdu.

Imao je problema s drogama, kockom, na njega su pucali čak dva puta.

“Htjeli smo da film što manje bude kontroverzan i ima pouku iako nitko nije savršen, sve se zna, ništa se ne može sakriti. To je moj život, neće ga mijenjati ni zbog koga ni zbog čega. Ne mogu sakriti da je primjerice bilo i droge u mom životu. Niti želim. Ja sam kao pjevač shvatio da imam društvenu odgovornost”, započeo je.

“Zbog društvene odgovornosti sam pričao o tim stvarima, koliko je to zapravo loše. Zato film ima svakakvih scena, ali sve ima neku pouku. Da se film stvarno snimao prema mom životu imao bi oznaku 18+ i prikazivao bi se iza ponoći. No vratimo se na društvenu odgovornost. Imam i klince koji drže moje postere iznad svog kreveta. Trebam im objasniti u čemu mogu slijediti moj primjer, a u čemu ne. Treba im objasniti i da se žene trebaju poštovati, da treba biti gentleman”, govori pjevač.

‘Dajte mi Luku Modrića’

Aca je dobar s mnogim hrvatskim nogometašima, pjevao je i na momačkoj večeri Dariju Šimiću prije 15-ak godina.









“To je bio jedan od prvih nastupa pjevača iz Beograda u Zagrebu što u medijima nije bilo dobro prihvaćeno, što i razumijem. U konačnici momačka je održana nakon što smo promijenili tri lokacije i bilo je fenomenalno.

Tina Jedvaja jako volim, on me često zvao iz svlačionice kad bi bilo slavlje. Jednom su me nazvali dok sam bio u Zurichu, hrvatska reprezentacija igrala je na Svjetskom prvenstvu u Rusiji. Sišao sam iz hotelske sobe u predvorje, a tamo se gledala utakmica, bili su neki Švicarci u hrvatskim dresovima. Kad su me nazvali rekao sam im dajte mi Luku Modrića na mobitel. I on se javio. Pokazao sam im ga Švicarcima koji su skoro pali u nesvijest kad su vidjeli Modrića na ekranu”, rekao je Lukas.