ACA LUKAS I SEVERINA UDRUŽILI SNAGE Pjevač oduševljen suradnjom: ‘Sjajna je pjesma, stvarno je onako baš jedan hit, baš je dobra’

Autor: Dnevno.hr/F.Š.

Ostalo je manje od mjesec dana do najbolje rođendanske proslave na Balkanu, kako je koncert nazvao sam Aca Lukas, koji je publici obećao nezaboravan provod.

”Svi koji dođu neće ni jedan promil žaliti što su došli, a svi oni koji ne dođu na koncert, a imaju nekoga tko je bio, kada im ispriča kako je bilo – oni će žaliti. To potpisujem, jer smo se tako naoštrili i spremili. Ovo je prvi pravi organizacijski koncert, onako kako se doista koncerti rade” kazao je Lukas za Extra FM.

Popularni pjevač otkrio je kako će u Areni biti gostiju iznenađenja, među njima i jedna od rijetkih Acinih prijateljica s estrade – pjevačica Ana Nikolić. Aca s poznatom glazbenicom iz Srbije, nakon čak petnaest godina i hita Šizofrenija dovršava novi duet koji bi upravo u zagrebačkoj Areni trebao doživjeti premijeru. No tu iznenađenjima nije kraj – Aca Lukas i Severina udružili su snage.





”Snimili smo baš lijepu pjesmu, ne znam kada će izaći, ali odlična je. Snimljena je, iako nema još naziv, lupio bih glupost kada bi sada rekao kako se zove… Sjajna je pjesma, stvarno je onako baš jedan hit, baš je dobra” ističe Lukas.

Iako to možda nitko ne bi rekao - Aca Lukas ima jednu neostvarenu želju o kojoj do sada nikome nije pričao. Riječ je o mjestu koje se proteklih mjeseci spominjalo u medijima i na koje nisu svi dobrodošli.

”Ne znam kako će ljudi to protumačiti. Ja sam realan i pričam o prostorima gdje bih mogao nastupati, a ne o Rio de Janeiru, tko će me tamo gledati? Troje ljudi koji me znaju? Pričam o onome što bi mogao i što bi volio da napravim, a ljudi me ne gledaju tako. Mene ljudi gledaju kao zvijezdu i izvođača muzike koja je popularna i nekome se dopada, nekome ne. Međutim ja se jako dugo bavim muzikom, sve kolege znaju koliko sam u muzici, koliko instrumenata sviram i koliko sam obrazovan muzički i koju muziku volim slušati. Zašto ovo sve pričam?” napravio je Aca uvod i nastavio:

”Ima jedno mjesto koje bih volio da mogu, ali bih naravno prije svega volio da ljudi shvate, a ne da dođem u situaciju da ljudi kažu – vidi ga, što će ovaj ovdje – jer stvarno nisam taj, a ima mnogo izvođača koji za to mjesto nisu! Pretpostavljam da znaš da pričam o pulskoj Areni? Ja bih mogao tamo nastupati, ali zaista da to bude dostojan nastup jednog takvog mjesta. Ja sam čovjek koji se prostire onoliko koliko je dugačak, rekao sam nešto iskreno i ono što znam da mogu, ali isto znam kada bih ovo rekao na neki drugi način bi 70, 80 posto građana reklo – šta će ovaj tamo? Ali ja znam da mogu! Znam da mogu to napraviti da nikoga ne bude sramota što sam ja tamo, pa ni mene, naravno, mene bi prvog bilo sramota, mada ima ovdje pjevača koje ništa nije sramota,

pa i idu tamo gdje ne bi trebali niti da pomisle da idu, ali ajde” zaključio je Lukas.