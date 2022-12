4 različita kroja ženskih traperica za svaki oblik tijela

Autor: Promo

Traperice su zasigurno jedan od onih odjevnih predmeta koji vas prati kroz cijeli vaš život. Teško nalazite one savršene, ali kad ih nađete, nerado se rastajete od njih. No, prije ili kasnije dođe vrijeme kad morate krenuti u potragu za novim parom omiljenih traperica. Pročitajte naše savjete koji će vam pomoći u vašem odabiru i s kojima će kupovina vašeg omiljenog odjevnog predmeta biti brza i ugodna.

Pronašli smo traperice koje žene obožavaju. Znate li koje su to?

Ako je došlo vrijeme da se oprostite s vašim omiljenim parom traperica, sigurni smo da ste uvjerene kako više nikad nećete naći tako dobar par, ali kad krenete pregledavati ponudu na https://modivo.hr/c/zene/odjeca/traperice počnete se zaljubljivati iznova i iznova, jer je svaki par sve ljepši i ljepši od vašeg starog. To nije ništa neobično, ipak je u trapericama skrivena neka posebna super moć zbog koje onog trena kad ih ugledamo i onog trena kad ih probamo odmah znamo – to je to!





S njima možete otputovati u prošlost jer su modeli sa zvonastim nogavicama visokog struka baš takvi, možete naglasiti siluetu i osjećati se damski u skinny ili slim trapericama.

Ako ste odani originalnosti i klasici, pogledajte traperice brendova Levi’s, Diesel ili Pepe Jeans i sigurno ćete pronaći traperice koje će vas vjerno služiti dugi niz godina. Ako pak želite isprobati nešto novo, neki sasvim drugi stil, onda učinite korak dalje uz Armani Exchange, Calvin Klein Jeans, Trussardi Jeans i Versace Jeans.

Što se kroja tiče, danas je sasvim normalno da žene nose boyfriend traperice, a muškarci uske traperice. Boyfriend traperice odlično pristaju uz svaku odjevnu kombinaciju. Bilo da nosite crni sako i crne gležnjače, ili majicu kratkih rukava i tenisice, s ovim trapericama ne možete pogriješiti!

Ako cijenite udobnost pri izboru novih traperica, isprobajte šire hlače kojima možete dodati dašak ženstvenosti ako nosite štikle, no pripazite s njima, uz široke hlače uvijek dobro stoje uži gornji dijelovi jer bi inače mogli izgledati krupniji nego što jeste, osim ako ste jako vitke figure – onda će vam takav stil pristajati idealno.

Traperice visokog struka naglasiti će vašu lijepu liniju ili vam vizualno učiniti struk užim, one su udobne i odlične ako volite nositi košulje ili uže majice uvučene u pasicu hlača.

Nose se traperice raznih boja, od tamne do svijetloplave, one u sivim nijansama, isprane, bijele, bež, sve do kombinacije različitih nijansi. Bijele i bež hlače su proširile vremenski period tijekom kojeg ih nosimo, pa su danas često viđene i tijekom zimskih mjeseci, no, ne zaboravite da svjetlije hlače naglašavaju obline, pa onima koji nisu zadovoljni svojom figurom ova nijansa možda i nije najprikladnija. U tom slučaju birajte između tamnoplave, crne ili sive. Zahvaljujući neutralnim nijansama, možete ih kombinirati uz gotovo sve pa su traperice prikladne i za zabave i poslovne sastanke.









Ako ste skladno građeni, ali nešto sitnije figure, preporučamo da isprobate traperice u tamnijoj nijansi i rastezljive traperice jer će tako vaši bokovi biti manje uočljivi, a figura djelovati viša. Najbolji izbor za vas bile bi traperice ravnog kroja ili one s lepršavim nogavicama pri dnu. Nije preporučljivo da nosite traperice koje su preuske u donjem dijelu tijela, niti one koje izgledaju isprano.

Koja odjeća uvijek izgleda sjajno u kombinaciji s trapericama?

Uz omiljeni par traperica, uvijek rado nosimo romantične bijele ili pastelne bluze, basic t-shirt majice uz dodatak zanimljivog nakita ili košulje koje mogu biti klasičnog Oxford stila ili one atraktivnog romantičnog dezena. Basic stil su usavršile Francuskinje koje su majstorice u vještom kombiniranju klasičnih tamnoplavih traperica s bijelom majicom ili onom na prugice uz decentan nakit. Unatoč na prvi pogled možda čak prejednostavnoj kombinaciji, one uz ta dva osnovna odjevna komada izgledaju uvijek besprijekorno elegantno i ženstveno. Zašto se u takvom stilu ne bi okušali i vi? Trebaju vam samo traperice, t-shirt majica, zlatni lančić (ili više njih), malo ruža za usne i voila! – spremni ste za sve što vam dan nosi.

I traperice i majicu, a možda čak i prugasti pulover kojeg ćete nonšalantno prebaciti preko ramena, možete pronaći u nekoliko klikova mišem na MODIVO webshopu, stoga klik na link i neka zabava počne: