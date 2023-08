Danijela Dvornik prisjetila se riječi pokojnog Dina koje i danas odzvanjaju: ‘Bio je uvijek ispred svog vremena’

Za mjesec dana navršit će se točno 15 godina otkako nas je napustio legendarni splitski pjevač Dino Dvornik, a njegova supruga Danijela baš se ovih dana prisjetila pokojnog partenera odnosno njegove izjave o odnosu muškaraca i žena. Pritom je objavila svoju fotografiju na kojoj pozira na odmoru.

“Muškarci se često pokažu ko zadnji šupci… Čak i kad to ne trebaju biti. Žene su puno jače i iskrenije. (Dino Dvornik 1998)”, napisala je Danijela, Njezina objava izazvala je niz rekacija svojih pratitelja.

“Dino je uvijek bio ispred vremena”, “Ma nama muškarci uopće ne trebaju”, “Bio je u pravu”, “Točno. Dino je bio vanvremenski”, “Danijela, prekrasni ste”,, “I Dino je uz tebe u tom raju, uživaj”, “Slažem se”… poručili su joj obožavatelji u komentarima.

Nakon smrti supruga, Danijela je, inače, nastavila graditi svoj život, a posljednjih godina znatno se promijenila, no ne zato što u njenom životu postoji netko.

Naime, godinama se mnogi pitaju ima li Danijela partnera ili zašto nema nikoga te traži li koga, a ona je nedavno na svom Instagramu odlučila otkriti sve karte.

“Nisam taj tip”

“Joj, to mi je jedno od gorih pitanja – tražim li muškarca i zašto nemam muškarca. Pa ne znam tražim li uopće muškarca i to je pitanje. Mislim ne znam kako je to tražiti muškarca, da idem po društvenim mrežama, da idem po rivi šetam, gledam frajere i ‘ulećem’…Mislim jednostavno nisam taj tip, jednostavno nisam taj tip”, pojasnila je Danijela i potom otkrila kakav muškarac ju može privući, ali i odbiti.









“Meni muškarac mora biti šarmantan, meni se muškarac mora dogoditi, on mora biti i duhovit, pretpostavljam da mora biti i kreativan jer ja volim takve tipove ,volim ljude koji rade nešto s rukama, ruke su mi jako važne kod muškaraca, ako su njegove, ako su lijepe, glatke, kad priča i tako dalje, to je recimo nešto što me može zavest jer onda promislim ako me ta ruka mora dodirivati da to baš takva ruka mora biti”, otkrila je.