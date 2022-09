‘2015. GODINE SAM IMAO LEUKEMIJU’ Natjecatelj ‘Života na vagi’ podijelio potresnu životnu priču: ‘Rekli su mi da imam još samo pet dana života’

Autor: Dnevno.hr/T. P.

Nakon što je sinoć predstavljeno osmero kandidata nove sezone ‘Života na vagi’, večeras je i ostali dio kandidata ispričao svoje teške životne priče.

Željka Mateša ima 40 godina, dolazi iz Duge Rese, radi kao blagajnica u jednom trgovačkom centru i ima 174,2 kilograma. „To je težina za tri osobe, a ja to nosim sama. Shvatila sam da nosim još dvije osobe na svojim leđima“, komentirala je brojku na vagi Željka. Najveća snaga i motivacija u njezinu životu su njezina djeca, a ona istinski vjeruje da može biti zdravija nego što je sada. „Moram se naučiti drukčije nositi sa svojim problemom i mislim da će mi ‘Život na vagi’ jako pomoći. Ne znam ni kuhati zdravo i tako sad kuham svojoj djeci. Nadam se ovdje naučiti i njima pomoći, da imaju aktivniji život i da im bude lakše“, kaže i zaključuje: „Imam 40 godina i želim živjeti, mislim da postoji još puno toga što mogu napraviti i iskusiti.“

Luka Vlahović ima 22 godine i dolazi iz Velike Gorice, a Marijani je priznao da su problemi s kilogramima kod njega počeli od najmlađih dana. „Gomilanje kilograma je počelo od četvrte godine kad sam kod bake znao pojesti i do četiri tanjura turopoljske juhe“, otkrio je Luka koji je završio školu za kuhara, ali je po zanimanju pekar. „Znao sam pojesti i četiri do pet krafni na dan“ , priznaje Luka koji smatra da je propustio i ljubavni život. „Svi u selu idu s curama, a ti sjediš sam. Nikad nisam imao curu niti sam se ikad poljubio“, priznao je Luka kojeg su tijekom njegova odrastanja nerijetko ‘častili’ grubim i ružnim riječima. Luki je vaga pokazala 150,9 kilograma, a cilj mu je doći do 100 kilograma.





Josip Čapo im 31 godinu, dolazi iz slavonskog sela Feričanci, zaposlen je u tvrtki koja proizvodi cement, bavi se vinogradarstvom i ima OPG. Josip je otac troje djece i suprug, a u emisiju se prijavio najviše zbog njih. „U show sam se odlučio prijaviti zbog obitelji jer su mi najveća podrška u svemu“, kaže Slavonac. „2015. godine sam imao leukemiju. To je bio najgori dan u mom životu, a iako su mi doktori govorili da imam još jako kratko vremena na ovom planetu, ja sam se uspio izliječiti alternativnom medicinom“, otkriva neustrašivi Čapo kojem je vaga pokazala 172 kilograma. Josip ima puno neostvarenih želja poput planinarenja i otvorenja adrenalinskog parka u Feričancima. Za sebe kaže da je uporan, marljiv i izdržljiv kad ima cilj, željan akcije i izazova te da je spreman za još jednu veliku promjenu u životu, a svi njegovi bližnji to s nestrpljenjem očekuju.

Zuzana Filipaš ima 48 godina, dolazi iz istarskog mjesta Raša, po zanimanju je obrtnica, a na prvom vaganju imala je 142,7 kilograma. Čehinja Zuzana zbog ljubavi se prije 25 godina preselila u Hrvatsku. U show se prijavila jer nije voljela ono što vidi u ogledalu. „U ogledalu više ne vidim sebe, nego neku drugu osobu. Više si neću dopustiti da ne volim samu sebe. Želim biti vesela jer sam inače takva osoba.“ Obitelj je Zuzani najveća podrška na ovome putu. „Moja kći, sin, muž i moja šefica, koja mi je rekla da odem i vratim se sretna. Učinit ću nešto za sebe i iskoristiti ovo vrijeme za novi početak“, zaključila je Zuzana.

Toma Kukoč dolazi iz Zagreba, ima 41 godinu i po zanimanju je poduzetnik, a vaga je pokazala da ima 143,2 kilograma. „Sve što mislim da sam mogao, a nisam uspio, pripisujem višku kilograma. Mogu reći da mi je hobi prikupljanje kilograma“, bez zadrške kaže Toma dodajući kako zbog srama od debljine ponekad izbjegava izaći s prijateljima ili otići na planinarenje, plažu…, te ima brojne neispunjene želje poput putovanja, upucavanja curama i raznih sportskih aktivnosti. „Odluka da se prijavim na ‘Život na vagi’ je cjelokupni moj život s viškom kilograma. Prekretnica je zapravo bila show koji sam vidio i mislim da je najkorisniji i najkvalitetniji od reality showova uopće“, kaže Toma te dodaje da želi postići osobno zadovoljstvo te steći zdrave navike, a cilj mu je doći do 70 kilograma.

Matea Milunić ima 26 godina podrijetlom je iz Novske, no živi u Splitu i bila je voditeljica u svjetski poznatom lancu restorana brze hrane. „Dala sam otkaz kako bih mogla doći u show i kako bih promijenila cijeli svoj život“, otkrila je Matea koja je nezadovoljna zbog toga što ne može odjenuti ono što želi, želi se baviti raznim sportskim aktivnostima i najvažnije – želi se prestati bojati hoće li narušiti zdravlje. „Iskreno, nikad nisam bila deblja i odlučila sam se prijaviti u ‘Život na vagi’ zbog svog zdravlja i budućnosti. Želim skinuti ovo sve! Tijekom cijelog života bila sam jača, ali nikad ovoliko, ovo je prešlo sve granice i došla sam ovdje usvojiti nove životne navike“, iskreno je rekla Matea, a vaga je pokazala da ima 121,1 kilogram.

Roko Jurić dolazi iz Zagreba, ima 30 godina i radi u proizvodnji auto dijelova. Rođendan koji je proslavio u ožujku pamtit će cijeli život jer se upravo na taj za njega važan dan odlučio prijaviti u ‘Život na vagi’! „Za rođendan sam si rekao da me boli briga za sve i tko što misli jer je to najbolja prilika da promijenim svoj način života“, kaže Roko koji se želi baviti trčanjem, planinarenjem i normalno hodati. „Došao sam ovdje kako bih dokazao nešto sebi jer posljednjih par godina nisam napravio nikakve pothvate vrijedne pažnje“, iskren je bio Roko kojem nedostaje otac. „Otišao je 2018. godine i od tada ga nismo ni vidjeli, ni čuli. Vodi se kao izgubljena osoba“, tužno je ispričao dodajući da bi voli da ga tata vidi u emisiji i javi mu se. Kad je stao na vagu, pokazala je 158,8 kilogram.

Marija Prgomet dolazi iz Lovinca, ima 19 godina, a po zanimanju je kuharica. Najmlađa kandidatkinja šeste sezone ‘Života na vagi’ odrasla je u velikoj obitelji s petero braće i sestara. „Roditelji su mi govorili da bih trebala smršavjeti, bodrili me da ja to mogu i najiskrenije, samo sam se odjednom odlučila, popunila prijavnicu i sad sam u ‘Životu na vagi’. Želim skinuti kilograme i pokazati svima da ja to mogu pa da me više nitko ne zeza zbog debljine“, kaže Marija te dodaje kako vjeruje da u showu može daleko dogurati, a raduje se što će u budućnosti moći nositi lijepu odjeću. Na prvom vaganju imala je 130,8 kilograma. „Znam da će biti naporno, ali trudit ću se koliko mogu“, zaključila je Marija.









Nikola Brodar dolazi iz Murskog Središća, ima 41 godinu i po zanimanju je kuhar. „Sramim se kada zbog svojih kilograma ne mogu napraviti najnormalniju stvar tipa zavezati cipele“, iskren je Nikola koji bi se želio baviti i planinarenjem, trčati, biti kuhar na kruzeru. Njegov život nije bio med i mlijeko. „Proveo sam jedan dio života u zatvoru. Napravio sam ukupno 60 manjih kaznenih djela, a proveo sam u zatvoru tri godine“, iskreno je rekao Nikola. Ipak, najviše ga boli što se ne može posvetiti svom 17-mjesečnom sinu koliko bi želio. „Jednostavno, kad idemo van s njim ja ne mogu ni potrčati, i to me užasno deprimira. On je bio moja najveća motivacija za prijavu u ‘Život na vagi’ “, otkriva Nikola koji vjeruje da će uz pomoć trenera i nutricionista naučiti kako promijeniti svoje navike.

Dalibor Kujundžić dolazi iz Vinkovaca, ima 24 godine i student je ekonomije na osječkom fakultetu. Dalibor se od malih nogu bavio sportom. „Bavio sam se nogometom od 5 do 15 godine, a kad sam prestao trenirati počeo sam se debljati te vrlo brzo postao najdeblja osoba u školi, a poslije i na faksu“, otkriva Dalibor dodajući da se s nogometom najviše prestao baviti zbog ruganja vršnjaka jer muca. „Ja to jako dobro skrivam i kontroliram“, otkrio je. Također, priznao je da je pokušavao smršavjeti sam, ali bi mu se kilogrami brzo vratili jer je jeo manje, ali i dalje nezdravu hranu. „Presudno mi je zdravlje i zato sam došao ovdje da si produžim život“, rekao je Dalibor, a vaga je pokazala 158,6 kilograma. „Cilj mi je pasti ispod 100 kilograma“, zaključio je Dalibor.

Dominik Škorić dolazi iz Zagreba, po struci je politolog, a po zanimanju ugostitelj i DJ te ima 45 godina. „Moj nadimak je Debeli, Vepar tako da to sve govori. Prvi motiv je prijavu u ‘Život na vagi’ mi je zdravlje, a i želim ponovno skočiti iz aviona, normalno se odijevati, a za to sam sve predebeo. Još sam se s bratom dogovorio da ćemo nastaviti zajedno trenirati kad se vratim kući“, kaže Dominik i dodaje kako je njegova cijela obitelj ‘sportska’ osim njega. „Meni je moja debljina okej, ali imam problema sa zdravljem i već sam dvaput završio u bolnici i ne želim si dopustiti treći put“, otkrio je Dominik kojem je vaga pokazala 136,7 kilograma.









Anja Veber dolazi iz sela Imsovac blizu Daruvara, ima 23 godine, ali trenutno živi i radi u Sesvetama kao medicinska sestra na kućnoj njezi. „Znali su mi se čak rugati zbog debljine članovi obitelji čije sam roditelje čuvala“, otkrila je Anja te dodala da je oduvijek imala problema s kilogramima, a brat joj nije pomagao nego joj se također rugao. „Moji najveći motivi za prijavu u ‘Život na vagi’ su zdravlje i želja za trudnoćom“, kaže Anja kojoj je cilj promijeniti prehranu i način života jer ne može ni odjenuti što hoće, boji se bolesti, a i ne želi se više nositi s uvredama zbog debljine. „ Od sada gledam samo naprijed, spremna sam na veliku promjenu!“ zaključuje Anja kojoj je vaga pokazala 141, 1 kilogram.

Nakon što su svi stali na vagu i doznali broj kilograma, četvero kandidata koji su poslani kući tamo ipak nisu otišli! Naime, put na cesti im je prepriječila trenerica Sanja Žuljević otkrivši im da tu za njih nije kraj! „Ove godine sam dio najvećeg iznenađenja koje je ‘Život na vagi pripremio. Bit ću vaša osobna trenerica, a kad završim sa vama vraćate sa nazad u glavnu kuću kao borci za glavnu nagradu!“, otkrila im je Sanja, a kandidati su počeli vrištati od sreće.