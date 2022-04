(18+) NAJPROSTIJI POKLON IKAD? Neven Ciganović slavio rođendan, dobio je veliko iznenađenje! Svi su se okrenuli

Autor: Dnevno.hr/Š. P.

Severina nije jedina poznata osoba s dobrim ovotjednim tulumom – rođendan je proslavio i društveni kroničar Neven Ciganović, a u poznatom zagrebačkom restoranu okupilo se i poznato društvo.

Ciganović je slavio s četiri plavuše, poduzetnicom Snježanom Schillinger (ex Mehun), novinarkom Anom Miščević te još dvjema javnosti manje poznatim prijateljicama.

Većina ih je ispoštovala i modnu temu večeri – životinjski uzorak. Ipak, glavna atrakcija večeri nije bila njihova modna usklađenost, već torta koju je bivši stilist dobio na poklon.

Slavljenik je ponosno pozirao s tortom provokativnog dizajna pored koje je na šećernoj glazuri pisalo “The best is yet to come” (“Najbolje tek dolazi”). Slavljenička torta postala je, dakako, prava atrakcija u restoranu koji je inače poznat po obiteljskoj atmosferi.

A upravo o Severini s kojom gotovo pa dijeli rođendan Ciganović je nedavno detaljno progovorio. Opisao je, naime, kako su se pomirili nakon žestoke svađe.

“Severini uvijek skidam kapu zbog toga. Nakon tog susreta gdje smo se posvađali, gdje smo imali tu raspravu, nismo razgovarali pet, šest godina… Bio sam u Turskoj, u Istanbulu, i na aerodromu sam vidio Severinu. Uvijek zadnji ulazim u avion i čekam zadnji. Među zadnjima je išla i Severina, njezin mali je bio mali, bila je i dadilja, čak i Tomica… Vidim kako idu prema ulazu u avion”, prisjetio se.

“Sad se ja mislim, ispast ću baš faca, sad ću ja nju gledati u oči, baš ću je gledati dok prolazi. Ja onako gledam prema njoj kako ulazi i ona odjednom, ‘Oooo, di si ljubavi’, ko da nikad ništa nije bilo! Ja onako u šoku, osjetio sam se posranim, ona je pokazala prava muda i ona je prva prišla meni, što je meni bilo totalno cool”, rekao je Neven u podcastu.