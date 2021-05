ZNANSTVENIK S MEDICINSKOG FAKULTETA: ’Učinci cjepiva neće biti dugotrajni, ali…’

Autor: M.V.

Nakon što je Krunoslav Capak, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) na konferenciji za medije najavio službenu odluku o jednodoznom cijepljenju onih koji su u posljednji šest mjeseci preboljeli bolest covid-19, a epidemiolog Bernard Kaić istaknuo kako ozdravljenje mora specifično biti u posljednjih šest mjeseci, ne dulje, Pero Lučin, znanstvenik s Medicinskog fakulteta u Rijeci u Dnevniku HTV-a rekao je kako kod onih koji su bili asimptomatski ili su imali blagu kliničku sliku, treba biti oprezan. “Kod njih treba provjerili je li došlo do imunizacije, rekao je.

Govoreći o donošenju zaključaka o trajnosti učinka cjepiva, ističe kako je teško reći jer je prošlo tek pet do šest mjeseci od prvih iskustava s cjepivom. Smatra da će se tek nakon godinu dana moći govoriti i trajanju imunosti. “Ali s obzirom kako ide kod inficiranih, učinak cjepiva vjerojatno neće biti dugotrajan”, navodi.

Osvrnuo se i na brojke novozaraženih pa je rekao da su brojevi preveliki i da je broj umrlih prevelik, a tvrdi kako će trebati tri – četiri tjedna da se vidi pravo smanjivanje. Govoreći o epidemiološkim mjerama, govori kako se s pandemijom ne možemo nositi lokalno, a to znači da dok se ne smanji intenzivno širenje virusa u svijetu, uvijek će postojati njegovo kretanje. “Treba omogućiti cijepljenje svima i to što prije. I ljudima izvan bogatijeg i razvijenijeg svijeta. To je jedini put da se epidemija obuzda, a i onda će trebati dugo da se uspostavi suživot s virusom”, zaključio je.