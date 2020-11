Znanstvenik Ivan Đikić javno prozvao Beroša i Božinovića za iznošenje neistina i uputio im pitanje

Odnosno, što predviđa strategija Vlade ako broj zaraženih značajno ne padne, ili broj umrlih bude veći od 1500 ili 2000 osoba?

Molim Vas proučite grafove koje ovdje prilažem. Iz njih je vidljivo da je u svim zemljama koje su uvele stroge mjere bilo potrebno 1-2 tjedna da broj počne padati.

Međutim, ako budete limitirali broj genetskih testiranja (na oko 5000, a potrebno je najmanje 10.000 dnevno), te bude li postotak pozitivnih slučajeva na genetskim testovima oko 30% u odnosu na testiranje, dobit ćete podatke manjeg broja zaraženih ali ti brojevi neće biti vjerodostojni i temeljem kojih se neće moći donijeti nikakav relevantan zaključak. To su već javno izrekli i vodeći epidemiolozi u Hrvatskoj. Osim toga, posve je nejasan razlog zbog kojega odugovlačite s uvođenjem brzih antigenih testova. To je posve neopravdano jer nam oni mogu itekako pomoći, kako ekonomski tako i epidemiološki, da što prije identificiramo širitelje zaraze.

Stoga Vam, posve javno, upućujem sljedeće pitanje: brine li vas činjenica da u zadnja dva tjedna niste donijeli niti jednu ozbiljnu mjeru unatoč tome što su podaci o napredovanju pandemije sve gore i gori? Činjenica da je Hrvatskoj umrlo preko 500 ljudi samo u zadnja dva tjedna, što predstavlja oko 50% od ukupnog broja umrlih od početka pandemije, ne bi Vas trebala ostavljati ravnodušnim niti bi Vam trebala nuditi prostor za nadu u neko spontano povlačenje virusa. Naprotiv, nastavite li s ovakvim liberalnim mjerama, broj umrlih će i dalje rasti i to upravo zbog toga jer nismo (niste!) reagirali prije dva tjedna. Smatram svojom profesionalnom i moralnom dužnošću upozoriti Vas na točne znanstvene podatke.

Podsjećam i na to da su moje prognoze o 1500 umrlih do kraja studenog, od strane gospodina Capaka a i premijera Plenkovića osobno, bile ismijavane, iako bih rado da sam u krivoj procjeni i ti brojevi nikada ne budu dostignuti u Hrvatskoj. Ističem da me omalovažavateljski pristup s vaše strane ne pogađa niti kao osobu niti kao znanstvenika. Moja, i to opetovana reakcija, potaknuta je posve drugim razlogom: ona je rezultat novih projekcija broja umrlih koje su još crnije od onih koje sam iznosio ranije (računajući prosjek dnevno umrlih s 32, a sadašnji brojevi su već oko 35 dnevno umrlih). Stoga vam ponovo upućujem apel da ove podatke shvatite vrlo ozbiljno te vas podsjećam na vašu odgovornost za razvoj epidemiološke situacije tj. zdravlje i živote ljudi u RH, a što izravno korespondira s mjerama koje ćete (ili nećete) poduzeti ovoga trenutka.

Zašto ne zatvoriti već danas noćne klubove i barove koji su bili među glavnim izvorima zaraze još od ljeta? Kada ćete uvesti tu vrlo jednostavnu mjeru koja može imati veliki učinak a neće oštetiti ekonomiju RH, nije totalni lockdown i nije dio policijskog sata?

Posve je beskorisno trenutno stanje u RH uspoređivati s nekim „probranim“ zemljama umjesto da se poslužite primjerom Slovačke koja je, po broju stanovnika, malo veća od Hrvatske, i bila je slično uspješna u proljeće kao i Hrvatska. Danas RH od nje ima dvostruko veći broj umrlih (500 u odnosu na 1000). A razlog tome je što su u toj zemlji uveli testiranja i pravilne mjere prije nekoliko tjedana, bez odugovlačenja i dajući prednost stručnim odlukama u odnosu na one političke i politikantske. Ugledajte se na primjer Slovačke!

ZAŠTO JOŠ JEDAN TJEDAN ČEKANJA?

Postavlja se pitanje zašto čekate još jedan tjedan s uvođenjem novih mjera? Vaši pokušaji da tu odluku opravdate stručnim argumentima i znanstveno utemeljenim prosudbama sve su manje uvjerljivi.

Mnogo je izglednije da zapravo samo „kupujete vrijeme“, te da ne postoji jasna strategija Vlade RH koje mjere su u pripremi za sljedeći tjedan.

Ako je to odugovlačenje direktno ili indirektno povezano s nadolazećim obilježavanjem Kolone sjećanja u Vukovaru, Škabrnji i drugim mjestima stradanja, onda je pravo vrijeme da spriječite ona nova stradanja, koja su u situaciji velikog broja okupljenih na istom mjestu gotovo neizbježna. Za njih ste, u ovom trenutku, upravo vi izravno odgovorni”, piše Đikić.