ZBOG KORONAVIRUSA NE MOŽE DO UMIRUĆE SUPRUGE: ‘Molila me da budem uz nju do zadnjeg daha’

Autor: Dnevno

Leon Grgić (49), 27 se godina nije odvajao od svoje Dolores (56). Ona trenutno zbog raka proživljava svoje posljednje dane u bolnici Novi Marof. Zbog straha od zaraze koronom, osoblje ga ne pušta k umirućoj supruzi

”Kad smo prije dvije godine doznali za dijagnozu, molila me samo da budem uz nju do zadnjeg daha. A sada je ispalo da sam je iskrcao tamo kao psa i otišao. Pomozite mi, to me proganja, zavapio je Leon Grgić (49) iz Varaždina., piše 24sata.

Zajedno su 27 godina i kako kaže Leon, jedno su drugome od prvog dana ljubav života. Upoznali su se dok je ona radila u Varaždinskim toplicama, a on je tamo došao na rehabilitaciju nakon rata. Od tada su nerazdvojni – jedni od onih koji sve rade zajedno i sve zajedno dijele, zaljubljeni i nakon svih ovih godina baš kao na početku. Njihovu je idilu narušio Doloresin karcinom pluća dijagnosticiran prije dvije godine.

”Sjećam se kao da je bilo jučer. Sjedili smo na onim klupicama ispred bolnice Sveti Duh. Ja sam plakao više od nje iako je nju obuzeo nepodnošljiv strah. Liječnici nas nisu zavaravali. Odmah su rekli da se izliječiti sigurno neće te da može živjeti od par mjeseci do par godina i da se to ne može utvrditi jer je svaki organizam drugačiji. Sve što joj je tad bilo važno je da je ništa ne boli u trenutku smrti i da ne umre sama. Htjela je umrijeti kod kuće, a u bolnici – samo ako baš mora i ako ja mogu biti uz nju. I doista, ne znam koliko sam se puta maknuo od nje za cijelo ovo vrijeme. Sve smo proživjeli zajedno. Radio sam sve za nju, kupao je, nosio na rukama, okretao je u krevetu, hranio…”, rekao je Leon.

”Htio sam platiti testiranje na koronu, platiti apartman kraj njene sobe, htio sam da me cijelog pregledaju. Ništa. Razumijem njihovu zabrinutost zarazom i stroga pravila koja sada vladaju i sve ja to poštujem. Ne bih nikada ušao u bolnicu samo tako, bez da se testiram. Ali ne mogu se nikako pomiriti da nema rješenja za mene i moju dragu ženu”, govori Leon za 24sata.

Liječnici su mu dozvolili da je zove na mobitel i onda su joj dali slušalicu. Dolores je uspjela izgovoriti samo. „ok“. Leon je uvjeren da je prestravljena i usamljena. Pričao joj je koliko je god dugo mogao kako bi mu preko telefona samo slušala glas. Ali to joj, kaže, nije dovoljno.

”Samo joj želim stisnuti ruku u zadnjem trenu”, rekao je brižni suprug. Još uvijek vjeruje da će se neko čudo dogoditi i da će se to ostvariti.