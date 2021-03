Završio izvanredni sastanak u EMA-i: Cijela Europa s nestrpljenjem čeka odluke o AstraZeneci, uskoro pressica

Europska agencija za lijekove (EMA) uskoro bi trebala objaviti procjenu sigurnosti upotrebe cjepiva AstraZeneca nakon što je Odbor za procjenu rizika održao izvanredni sastanak o istrazi tromboembolijskih događaja nakon cijepljenja tim cjepivom.

Odluke koje će se danas donijeti bit će posebno važne za Hrvatsku jer smo 2,7 milijuna doza naručili upravo od AstraZenece.

Očekuje se da će, ako EMA to preporuči, i Hrvatska obustaviti cijepljenje AstraZenecom.

Sigurnosni odbor EMA-e poduzeo je detaljnu procjenu o malom broju slučajeva koji se odnose na pojavu krvnih ugrušaka do čega je došlo kod primatelja cjepiva. Odbor zadužen za procjenu rizika (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee – PRAC) objavit će potrebne preporuke za daljnje djelovanje nakon svog današnjeg sastanka.

Kad sastanak završi, EMA će zaključke objaviti na svojoj web stranici, navodi se u tvitu, a kako javljaju, u 17 sati održat će se i konferencija za medije.

