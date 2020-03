ZAŠTO SU TRUDNICE OTPORNIJE NA VIRUS? Ministar otkrio: ‘Priroda se posebno pobrinula za majke!’

Autor: Dnevno

Alemka Markotić objasnila je na konferenciji Nacionalnog stožera civilne zaštite koliko su trudnice ugrožene ako dođe do zaraze i što bi trebale učiniti ako posumnjaju na zarazu koronavirusom, a ministar Beroš je nadodao kako postoje indicije da su trudnice ipak zaštićenije od ostalih te da ne oblijevaju teško kao ostatak populacije.

“Za sada nema značajnih podataka da su kod trudnica bili teži oblici bolesti, no to je stanje koje može uzorkovati razne komplikacije. One se obavezno trebaju javiti svom liječniku, a mogu se obaviti i konzultacije s nama pa će se procijeniti hoće li biti hospitalizirane. Za početak vjerojatno da.”

Ministar zdravstva Vili Beroš nadodao je kako je jučer s profesorom Ćorušićem razgovarao upravo o toj temi.

“Trudnice su, vjerojatno zbog prirode koja na neki način posebno brine o majkama, protektirane i navodno do sada znanstveni podaci ne ukazuju na njihovo znatno oblijevanje, vjerojatno nešto postoji u imunološkom sustavu što štiti trudnice, općenito u infektološkom smislu pa tako i u ovom konkretnom slučaju”, rekao je ministar na tiskovnoj konfrenciji Nacionalog stožera civilne zaštite.