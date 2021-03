‘ZAKLJUČANI VIKEND’ U SRBIJI! Zaboravite na kafiće i teretane, evo što će raditi do ponedjeljka

Autor: Maja Štefanac

Zbog rasta broja novozaraženih, u Srbiji je danas uveden novi djelomični lockdown. Prema odluci Kriznog stožera, od subote u 12 sati (podneva) do ponedjeljka u 6 ujutro svi kafići, teretane, cvjećarnice, knjižare i šoping-centri bit će zatvoreni. Radit će prehrambene trgovine, benzinske postaje, ljekarne i dostava hrane.

Epidemiolog i član Kriznog štaba dr. Predrag Kon obratio se jučer javnosti i iznio nova pravila i radna vremena objekata za vikend.

“Dugotrajno zatvaranje teško da je opcija za Srbiju, ali je nemoguće ne reagirati na ovakvo povećanje virusa”, rekao je Kon. Naime, kazališta i tržnice raditi će do 21 sat, ali će se i dalje održati svi zakazani sportski događaji, utakmice i nastupi, ali bez prisutnosti publike. No tijekom cijelog vikenda ostat će zatvoreni ugostiteljski objekti. Jedino će kafići i restorani unutar hotela smjeti posluživati goste, ali samo one s prijavljenim boravkom. Međutim, već se u ponedjelja’k sve vraća na staro, osim što tada srednje škole prelaze na online nastavu, piše Blic.

Bit će efekta, ali ne dovoljno…

Dr. Kon je rekao da je nova sjednica Kriznog stožera zakazana za utorak, kada će se razmotriti efekti koje su dale nove mjere.









“U ponedjeljak nemamo nikakve nove mjere. Mislim da će ova dva dana imati neki efekt, ali on neće biti dovoljan. Ovo je neka crvena linija koju smo mi prihvatili“, rekao je.

Kon već danima zagovara uvođenje novog lockdowna, rekavši da ni sedam dana neće biti dovoljno. Sličan stav imaju i njegove kolege iz Kriznog stožera.

“Mjere koje smo donijeli su iznuđene. Smatram da nisu dovoljne”, rekao je epidemiolog Branislav Tiodorović.

“Novi sojevi se šire po školama”

Kon je naveo da srednjoškolci neko vrijeme prelaze na online nastavu jer su iskustva iz drugih zemalja pokazala da se covid-19 sada prenosi i među mladima, pogotovo u slučaju novih sojeva.









“Za sada mi već imamo britanski soj. On vjerojatno dominira u školama”, kazao je Kon i dodao kako će u narednom vremenu pozvati građane da se cijepe.