Zabrinuta Markotić: ‘Ne znam što mi je veća muka. Čekati ili obećati ukidanje mjera’

Autor: Dnevno.hr

Iako je do sada tek oko 30.000 građana Hrvatske primilo cjepivo protiv koronavirusa ravnateljica Klinike za infektivne bolesti “dr. Fran Mihaljević” u Zagrebu Alemka Markotić objasnila je, za Hrvatski radio, kako je cjepivo za šire mase pred vratima i kako bi se šteta bilo sada zaraziti.

“Bilo bi šteta sada dobiti virus, biti teško bolestan, i ne daj Bože umrijeti, a cjepivo je tu, nadomak ruke. Ako ova dinamika isporuke cjepiva bude dovoljno brza, vidi se nekakav kraj, koji opet ovisi dok se ne vidi koliko će se ljudi držati cijepljenja i koliko će to prihvatiti. S druge strane, možemo obećati da će 1. ožujka biti ukidanje mjera, a onda se dogode situacije koje to demantiraju i to jednostavno ne možete ispuniti. Ne znam što je veća muka. Oboje je muka čekati i ne vidjeti koji će to datum biti, kad ćeš malo prodisati i lakše živjeti. Ili imati jedno obećanje, a doživjeti teško razočarenje”, izjavila je Markotić.

Naglasila je kako se vidi pad novo oboljelih, ali ipak dodala da su kod nas još zimski mjeseci i da treba čekati do početka ožujka jer ovo vrijeme pogoduje kapljičnim bolestima.

“Onog trenutka kada se vidi da situacija popušta i pada broj inficiranih i broj umrlih, odmah se počnu propitkivati i mjere i oni koji donose mjere. Vidjeli smo i u drugim državama koje su si dopustile malo više opuštanja da je situacija ponovno loša, uz prodor virusa koji se brzo širi”, napomenula je ravnateljica.

Što se tiče Covida-19 Markotić kaže da se sada javljaju dva pitanja. Prvo je, kaže, koliko će ljudi biti spremni na cijepljenje, jer smo vidjeli da pogađa sve skupine, a najfragilniji su oni stariji s dodatnim kroničnim bolestima, a drugo je, kaže, kako će njegove promjene i njegovom genomu utjecati na cjepiva.









Osvnula se i o mutantima soja virusa, koji su zabilježeni u Irskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Grčkoj, Francuskoj i Italiji.

“Ako će virus, koji je kružio cijelo ovo vrijeme zaraziti sto ljudi, onda će mutirani zaraziti 170 ljudi”, pojasnila je.