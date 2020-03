ZA SVAKU POHVALU, BRAVO! Nije zabilježno niti jedno kršenje samoizolacije na Murteru i Betini

Autor: Dnevno

Šibensko-kninski župan Goran Pauk gostovao je u današnjem Dnevniku N1 Televizije gdje je komentirao situaciju s epidemijom koronavirusa u njegovoj županiji.

Danas imaju dva oboljela više, dakle 24. Još 11 osoba je na bolničkom liječenju, nitko nije na respiratoru, a devet ih je u karantenu, objasnio je Pauk.

“Možda se jednim dijelom ljudi osjećaju zarobljeno, ali to je radi njihovog zdravlja, ali i našeg na razini županije. U svakom slučaju, do ovog momenta smo poduzeli sve što smo mogli”, kazao je Pauk.

“Ljudi poštuju karantenu, borimo se da se organizira normalan život i radimo napore da se popravi ono što eventulano ne štima. Činimo sve što možemo i apeliramo na stanovnike Murtera i Betine da se poštuje karantena, nemamo zanilježeno niti jedno kršenje samoizolacije i nadamo se da će tako biti i dalje”, kazao je šibesnko-kninski župan.

Objasnio je i kako funkcionira opskrba u potpunoj karanteni.

“Uspostavljeno je da markete opskrbljuje kamion koji se dezinficira na ulazu i izlazu, istovara se roba bez izlaska šofera. Nemamo većih problema sada”, kazao je župan.

Utjecaj na turizam

Što se utjecaja epidemija ne turizam tiče, župan Pauk kaže kako se trenutno ništa ne može predvidjeti, ali kako njegova županije radi sve što je u njihovoj moći kda pomognu onima koju su najviše pogođeni ovom krizom.

“Teško je to predvidjeti. Nekako se nadamo da ćemo pratiti ovaj kineski model i da bi za tri, četiri mjeseca mogli biti čisti od korone. Možda bi se jedan dio sezone mogao odraditi. Ali to je jako teško procijeniti, to je nešto što ja procjenjujem. Ako budemo ustrajni u samoizolaciji svi skupa, onda vjerujem da možemo to postići.”

“Svi pratimo sa svoje razine što možemo napraviti u okviru djelatnosti i poslova koje radimo. Tako mi u županiji radimo na pripremama mjera. Odreći ćemo se božićnica, uskrsnica, regresa, a također “češljamo” i programe da vidimo kako se može pomoći onima koji su u ovo doma najugroženiji”, kazao je župan Pauk.