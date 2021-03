WHO: ’Nerealno očekivati da ćemo pandemiju pobijediti do kraja godine, no ovo možemo očekivati’

Autor: M.V.

Broj hospitaliziranih i umrlih od covida-19 mogli bi se smanjiti do kraja godine, procjenjuje ravnatelj WHO-a za izvanredne operacije, Michael Ryan, no jednako tako nerealno je misliti da će se čovječanstvo do tada osloboditi covida-19, tvrdi.

Direktor WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus osvrnuo se na činjenicu da se svijet suočava s nejednakom procijepljenosti stanovništva. “Žalosno je i to da neke zemlje cijepe mlađe zdrave osobe koje su manje rizične, dok zdravstveni radnici i stariji u drugim državama nisu cijepljeni”, rekao je pa istaknuo kako WHO želi da u prvih sto godina ove godine, počne bar cijepljenje medicinskog osoblja u svijetu.

To će sada moći i oni koji žive i djeluju u Gani i Obali Bjelokosti. Njima je naime cjepivo dopremljeno zahvaljujući međunarodnom programu Covax.

“Ulijeva nadu kada vidimo da se počinje cijepiti zdravstveno osoblje u zemljama s niskim prihodima, ali nas žalosti što se to događa gotovo tri mjeseca nakon nekih najbogatijih zemalja”, zaključuje Tedros.