WHO: ‘Nema dokaza da su osobe koje su preboljele koronu zaštićene od ponovne zaraze’

Autor: Dnevno

Svjetska zdravstvena organizacija je objavila da u ovome trenutku još nema dokaza da su osobe koje su preboljele Covid-19 i razvile antitijela zaštićene od ponovne zaraze koronavirusom.

U priopćenju ta agencija upozorava da se osobama koje su preboljele zarazu ne bi trebale izdavati potvrde da su stekle imunitet i da ne predstavljaju rizik za ostale. “Neke vlade smatraju da bi otkrivanje antitijela na SARS-CoV-2, virus koji uzrokuje Covid-19, moglo poslužiti kao osnova za izdavanje ‘zdravstvene putovnice’ ili potvrde po kojima osoba ne predstavlja opasnost za ostale, što bi pojedincima omogućilo putovanja ili povratak na posao, uz pretpostavku da su zaštićeni od ponovne infekcije”, navode iz Svjetske zdravstvene organizacije.

“Trenutačno nema dokaza da su ljudi koji su se oporavili od Covida-19 i pritom razvili antitijela, zaštićeni od ponovne infekcije”, stoji u priopćenju.

Većina studija ukazuje na to da su se kod osoba koje su preboljele infekciju razvila antitijela na virus, objavio je WHO. No kod nekih je razina neutralizirajućih antitijela u krvi vrlo niska, što upućuje na to da bi za oporavak mogao biti presudan i stanični imunitet.