VON DER LEYEN: ‘Internetom kruže dezinformacije poput češnjaka i vitamina C. Lažne tvrdnje opasne su po život’

Ursula von der Leyen, predsjednica Europske komisije, upozorila je kako su dezinformacije o koronavirusu opasne po život.

“Dezinformacije mogu koštati života“, poručila je von der Leyen u video-poruci.

Ističe da internetom i društvenim mrežama kruže dezinformacije poput one da češnjak ili C vitamin pomažu u liječenju Covida-19 ili da koronavirus napada samo starije ljude.

“Svi smo vidjeli takve lažne tvrdnje na internetu i društvenim mrežama. Sve je veći broj lažnih vijesti o epidemiji koronavirusa, posebice na internetu”, upozorava.

Dodaje da Komisija surađuje s internetskim platformama i potiče ih da pojačaju borbu protiv dezinformacija. No, djelovanje tih platformi nije dovoljno i Komisija od njih očekuje da dopuste dijeljenje podataka s onima koji provjeravaju točnost informacija kako bi mogli učinkovito pobijati glasine.

#Coronavirus myths and fake news circulating on social media can cost lives. We’re working with online platforms to stop those seeking to profit from or exploit the crisis. Check your sources, trust health professionals. Together, let’s set the record straight. pic.twitter.com/TJK21rKLTL

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 31, 2020