VODEĆI ŠVEDSKI EPIDEMIOLOG: ‘Obratio se Hrvatima! Previše se bojite virusa, pogriješili ste!’

Jedan od glavnih stručnih savjetnika švedske vlade te jedan od najistaknutijih epidemiologa, prof. dr. Johan Giesecke za Novi list objasnio je argumente kojima se vodio u gradnji švedskog modela borbe protiv koronavirusa.

Navodi kako su ga još prije mjesec dana proglašavali ludim i optuživali da švedska politika ubija starije. “Posljednjih desetak dana novinari me sve više zovu zato što ih zanima švedski model i pitaju što bi se u tom smjeru moglo učiniti u njihovim zemljama“, rekao je epidemiolog.

U Švedskoj je situacija s epidemijom trenutačno takva da broj oboljelih ne pada niti raste, a tamošnje vlasti čekaju da se, sukladno situaciji u ostatku Europe, trend preokrene prema smanjenju broja oboljelih. Stopa smrtnosti u Švedskoj je 12 posto.

“Imamo nekoliko karantena, život ne funkcionira posve normalno, ali to nije stvar vladine naredbe. Objasnili smo ljudima kakva je to bolest, kako se trebaju zaštititi, i oni to poštuju. Ljudi nisu glupi, ni u Švedskoj, a ni u Hrvatskoj. Ako im kažete što je dobro za njih, ako im to objasnite, oni će vas poslušati”, kaže Giesecke.

“Švedski recept je primjenjiv svuda”

U Švedskoj je, dakle, na snazi “mini-lockdown”, koji nije naložila vlada, nego je to posljedica epidemioloških preporuka koje ljudi dosljedno poštuju. Kao i kod nas, to su održavanje društvene distance te pojačana higijena.

Šveđani nisu zatvorili dječje vrtiće i osnovne škole, upravo zato da bi gospodarstvo i javne službe mogli funkcionirati. Gimnazije i fakulteti zatvoreni su, a učenici i studenti slušaju online nastavu, baš kao u Hrvatskoj.

Švedski recept, tvrdi, primjenjiv je svuda i disciplinirano ponašanje Šveđana nema mnogo veze s kulturološkim specifičnostima te zemlje. Isti bi rezultati, uvjeren je, bili i u Hrvatskoj, Engleskoj ili Španjolskoj da su te države primijenile isti model. To što bi negdje možda u prosjeku bilo nešto više svojeglavih, po njemu nije razlog za neuspjeh.

“Dok većina radi ono što ste preporučili, dobro je. To ne mora biti 100 posto ljudi, 90 posto bit će dovoljno”, rekao je.

Strah od koronavirusa u ovoj je epidemiji pretjeran, smatra Giesecke. Činjenica je, kaže, da virus ubija mnoge, ali stvar je u tome da će se jako malo ljudi tako teško razboljeti. Većina će razviti blage simptome bolesti ili ih uopće neće imati.

“Mnogo je više ljudi u Europi zaraženo koronavirusom nego što znamo. Moja je procjena da je u Švedskoj bilo zaraženo oko 500.000 ljudi, što je oko pet posto stanovništva. Serološki testovi u Švedskoj se još nisu provodili među stanovništvom. Sad se polako kreće u to testiranje koje pokazuje koliko je virus doista zahvatio stanovništvo jer se, kao i u Hrvatskoj, čekalo da se serološkim testovima podigne kvaliteta. Ona još nije na visokoj razini”, smatra švedski epidemiolog.

Kaže kako drugi val epidemije u Švedskoj uopće ne očekuju.

“Očekujemo da ćemo do jeseni imati imunitet velikog dijela stanovništva i nećemo više imati rast broja oboljelih. Preko ljeta očekujemo da ćemo imati prisutnost virusa, ali ujesen nećemo imati drugi val. Do rujna ćemo imati kolektivni imunitet”, uvjeren je.

Mnogi su švedski model doživjeli kao potpuno neosjetljiv i neetički jer se na neki način žrtvuje najosjetljiviji dio populacije – stare, nemoćne i teško bolesne ljude. Giesecke se s tim stavom uopće ne slaže.

“Ljudi će umrijeti i u drugim zemljama. Veliki je problem, međutim, što se nijedna zemlja nije dobro pripremila da zaštiti starije, svugdje je infekcija prodrla u domove za starije”, dodaje.

Hrvatskoj ne preporučuje uvođenje nove karantene

U Norveškoj i Danskoj, navodi, stručnjaci iz agencija javnog zdravstva su rekli potpuno isto – ne zatvarajte zemlju – ali su političari odlučili primijeniti model većine i uveli su potpuno zaključavanje.

​To se po njegovom sudu dogodilo jer su političari odlučili pokazati snagu, odlučnost i sposobnost za borbu. Kao najbolji primjer tome navodi Aziju, gdje su na ulice izašli čak i tenkovi da bi prskali tlo klorom.

“Sprejati ulice klorom? Virus umire na ulici za dvije sekunde. Ako kihnete i on padne na tlo, za minutu ga više nema. Dakle, to je potpuno beskorisno, služi jedino pokazivanju snage. Vlasti su ondje htjele pokazati narodu da rade nešto, pokazati svoju snagu. Poruka je bila – mi smo vlast, pobrinut ćemo se za vas”, kaže.

Hrvatskoj preporučuje selektivnu karantenu

“Pobrinite se da zaštitite starije i bolesne, to je važno. A mlade ne treba štititi, neka izlaze, neka uživaju. Njih ne treba štititi, pustite neka se bolest širi. Dobit ćete svoju smrtnost kad prekinete karantene i krenete s otvaranjem. Ljudi koji bi umrli sada umrijet će kad ih prekinete. Ako se virus vrati ujesen, ne znam hoćete li to uspjeti prevenirati. Vjerujem da će ova epidemija biti gotova do Božića, a za nove lijekove i cjepiva protiv koronavirusa trebat će jedno dulje vrijeme. Cjepiva će na kraju biti uzaludna”, rekao je Giesecke za Novi list.