Vladimir Trkulja o cjepivu: Nema razumnog razloga da sumnjamo u čudne, strašne, ružne nuspojave

Cijeli svijet kao i Hrvatska danas govore o cjepivu, a koliko možemo u njega imati povjerenja i je li sumnjičavost opravdana odgovorio je stručnjak za farmakologiju Vladimir Trkulja s Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

“Cjepivo je u Velikoj Britaniji već odobreno, a njihove kontrole su najstarije i kada prođete kroz sve njihove procese onda shvatite o kakvoj razini ekspertize se tu radi. Istina je da je cjepivo brzo razvijeno, ali svi oni koji prate i znaju što sve stoji iza toga, onda ih to ne čudi”, kazao je Trkulja za RTL Danas.

“Što se tiče nuspojava, ona se javljaju i kod cijepljenja od gripe. Svaka četvrta osoba ima otok na ruci, bol i to je učestalo, ali to nije problem. To je ništa. Ono što je važno, a to je da je cjepivo sigurno i ne vodi povećanoj sklonosti primjerice autoimunim bolestima. Ovo su stvari i sve ove tehnologije poznate već 20, 30 godina i svi podaci i pokusi koji su rađeni ne bi bili da ima bilo kakve sumnje. Nema razumnog razloga da sumnjamo u bilo kakve čudne, strašne, ružne nuspojave.

Što se tiče stvaranja nekog imuniteta nakon cijepljenja, Trkulja je objasnio, da se ono stvara 15 dana nakon prve doze i tada postoji neka vrsta zaštite, a koliko će ona trajati to je sada teško reći. Skupljat će se podaci i kako oni budu pristizali tako će rasti znanje o tome tijekom vremena.

Na pitanje kada bi se stanje moglo vratiti u normalu njegovo je mišljenje da uz cijepljenje i pridržavanje epidemioloških mjera sve će to splasnuti u ljeto iduće godine.