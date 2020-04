Više od 2.5 milijuna ljudi oboljelo od koronavirusa! U Njemačkoj zabilježeno novih 2.237 slučaja zaraze

Od zaraze koronavirusom u svijetu je ukupno oboljelo 2.557.993 ljudi. Umrlo je 177.688 ljudi, a broj izliječenih je 695.336, pokazuju podaci Worldometersa.

Najviše oboljelih nalazi se u SAD-u. U toj je zemlji 819.175 ljudi pozitivno na Covid-19. Umrlo je 45.343 ljudi, dok se izliječilo 82.973 ljudi.

Druga najviše pogođena zemlja po broju oboljelih je Španjolska u kojoj je zabilježeno 204.178 slučaja zaraze. Umrlo je 21.282 ljudi te je 82.514 ljudi ozdravilo.

Italija je druga zemlja, nakon SAD-a, po broju umrlih. Naime, u toj je zemlji od komplikacija nastalih uslijed zaraze koronavirusom umrlo 24.648 ljudi. Ukupan broj oboljelih u toj zemlji iznosi 183.957, a izliječilo se 51.600 ljudi.

U Francuskoj je oboljelo ukupno 158.050 ljudi, umrlo je 20.796 ljudi, a izliječilo se 39.181.

U Njemačkoj je zabilježeno 148.453 slučaja zaraze koronavirusom, umrlo je 5.086 ljudi, a broj izliječenih iznosi 99.400.

Zapadni Balkan:

U Sloveniji je zabilježeno 1.344 slučaja zaraze koronavirusom, a umrlo je 74 osoba.

U BiH je ukupno 1.342 ljudi oboljelo od koronavirusa. U toj zemlji zabilježeno je 50 smrtnih slučaja.

Srbija je najpogođenija zemlja Zapadnog Balkana budući da ukupan broj zaraženih koronavirusom iznosi 6.690. Ukupan broj smrtnih slučaja je 125.

U Crnoj Gori od komplikacija nastalih uslijed zaraze koronavirusom umrlo je pet osoba dok je ukupan broj oboljelih 313.

Na Kosovu je potvrđeno 598 slučaja zaraze koronavirusom, a umrlo je 12 osoba.

Sjeverna Makedonija zabilježila je 1.231 slučaj zaraze. U toj je zemlji do sada umrlo 54 osoba.

Njemačka

U Njemačkoj je potvrđeno novih 2.237 slučajeva zaraze koronavirusom. Ukupno je oboljelo 145.694 ljudi, pokazuju rezultati Instituta za infektivne bolesti Robert Koch.

U posljednja 24 sata umrlo je još 281 osoba.

Preminuo službenik EU-a

Službenik EU Delegacije u Bosni i Hercegovini preminuo je od posljedica zaraze koronavirusom, potvrđeno je u Europskoj komisiji.

Donacija Albaniji

EU je donirala Albaniji 20.000 testova za Covid-19, izjavio je šef misije EU-a u Albaniji Luigi Soreca.

