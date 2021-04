VILI BEROŠ ISPRIČAO SVE! Otkrio kako je nastala platforma Koronavirus.hr i koliko je koštala: ‘Želimo doći do onih koji nisu iskazali interes za cijepljenje’!

Na konferenciji Nacionalnog stožera civilne zaštite u petak, članovi stožera najviše su govorili o programu cijepljenja u Hrvatskoj želeći tako istaknuti važnost toga se što više građana cijepi.

Posebno se govorilo o platformi Koronavirus.hr o čemu je govorio ministar zdravstva Vili Beroš.

Poručio je kako cilj doći do onih koji iskazali interes za cijepljenje, a naglasio je kako je u utorak preko platforme naručeno 3000 osoba za cijepljenje.

Također, napomenuo je da je stalno u kontaktu s informatičarima kako bi se uvjerio da platforma Cijepise funkcionira.

Govorio je i o tome zašto nije provedena javna nabava za izradu platforme Koronavirus.hr i kako se baš izabrala agencija MediaVal, koja je, kako se moglo zaključiti, na vrijeme zauzela domenu koronavirus.hr.

Žurno se tražilo rješenje za komunikaciju s građanima

“Danas imamo 2000 otprilike dnevno zaraženih i živimo s tim kao da je to normalno, međutim prošle godine smo imali situaciju da se broj zaraženih i umrlih povećava. Od prvog dana u Vladi i u Stožeru smo prema građanima stavili imperativ borbu protiv virusa. Kroz web stranice pojedinih tijela uprave pokušavalo se komunicirati, ali to je izazvalo šum u javnosti. Željeli smo formirati komunikacijske kanale. Javila se potreba za žurno uspostavljanje središnjeg mjesta za komunikaciju, svojevrstan servisni centar za građane. Agencija je ponudila prepustiti domenu te smo zaključili da se u nekoliko dana može uspostaviti platforma. U nekoliko dana zaživjela je stranica. Mi smo na temelju traženja zakonitog rješenja u datim izvanrednim okolnostima pribavili mišljenje od nadležnog ministarstva gospodarstva i to smo dobili”, rekao je Beroš.

Cijena platforme

“Zatražili smo mišljenje od resornog ministarstva za izuzeće od javne nabave, a ta stranica nije bila obična web stranica već žurna uspostava i svih pratećih društvenih mreža te upravljanje komunikacijom uz zaštitu od napada. Šest i pol mjeseci, iz agencije su pratili stanje mjesečnih i dnevnih analiza, pripremali vizuale i sadržaje te odgovarali na upite građane. Cijena te platforme bila je 899.696 kuna je bila cijena bez PDV-a”, otkrio je Beroš i napomenuo kako je platforma bila korisna i nakon potresa.

“Osim toga, agencija je bila servis za građane kada je Zagreb pogodio potres, osmislili su posebnu kampanju za sugrađane starije životne dobi, tamo su se dobivale propusnice. Na stranici je objavljeno više od 3000 tekstova, a odgovoreno je na više od 10 tisuća upita. Objavljeno više od 900 postova na Facebooku, više od 1500 priča na Instagramu. I sve je to odrađeno s jednim ciljem – informiranjem građana”, naglasio je Beroš.









“Potpuno je legitimno da USKOK istraži poslovanje”, dodao je.