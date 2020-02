(VIDEO)Tajne snimke stižu iz Wuhana: Vreće s mrtvima trpaju u kombije

Iz Kine sve više cure tajno snimljene snimke za koje partija nikako ne bi htjela da izađu u javnost, a kamoli da ih se domognu strane medijske kuće. Britanski Daily Mail tako je prenio šokantan video kojeg je snimio, kako su ga nazvali, zviždač Fang Bin, u kojemu se vide hrpe vreća s mrtvim tijelima u vozilu kod bolnice u Wuhanu.

Na snimci je izbrojao osam vreća s mrtvim tijelima u vozilu i tvrdi daje vidio još nekoliko tijela u toj strogo čuvanoj bolnici koja čekaju na transport, među kojima i mrtvo tijelo pored kreveta s pacijentima. Bin je kamerom uhvatio i šokantan trenutak u kojemu jedan od zaraženih umire na krevetu i to pred očima čovjeka koji tvrdi da mu je to otac. Pri tom se čuju liječnici koji govore:

„Gotovo je. Više ne može disati. Nema znakova života. To je to. Još jedan je umro.“

Na snimci se također vidi i bolničko osoblje u zaštitnim odijelima. Video je navodno snimljen u subotu, a preko Twitera ga je podijelila kineska novinarka Jennifer Zeng koja je izvijestila da je zviždač uhićen nakon što mu je policija upala u stan s namjerom da mu izmjeri temperaturu budući da je posjetio bolnicu. Neslužbeno se doznaje da je pušten.

Bilingual titles added. 8 bodies in 5 minutes! More are lying inside to be moved out. Somebody secretly shot this video from No. 3 Hopital in #Wuhan during #coronarovirus #武汉肺炎

字幕版

某網友秘訪武漢第三醫院,五分钟功夫就見到八具屍體拉走去火化場,而且里面还有。 pic.twitter.com/VBS6U7HIWW

— 曾錚 Jennifer Zeng (@jenniferatntd) February 1, 2020