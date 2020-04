VIDEO KOJEG TREBA POGLEDATI: Beroš objašnjava kako se razvija koronavirus i kako izgleda tijek bolesti!

Na službenom Twitter profilu koronavirus.hr objavljen je video u kojem ministar Vili Beroš objašnjava kako se COVID-19 razvija i kako izgleda tijek bolesti.

“Ovo je bolest, odnosno novi koronavirus koji primarno napada respiratorni trakt. I najveći broj oboljelih, i nažalost umrlih ima upravo takve tegobe. Dakle, tegobe respiratornog trakta. To u jednoj fazi može zahtijevati i mehaničku respiratornu potporu.

Isto tako, u daljnjoj fazi kliničke slike dolazi do sistemskih poremećaja i do multiorganskih zatajenja i to kod osoba koje su već imale nekakve kronične bolesti, srčane, bubrežne, neurološke ili slično.

Znači, ne moraju sve smrti biti nužno u vezi s poremećajem respiratorne funkcije respiratornog trakta, već ovisno o stanju pacijenta i drugi organi mogu biti u lošoj funkciji. Dakle, imamo u nekim terminalnim fazama znakove multiorganskog zatajenja”, stoji u videu.