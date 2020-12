(VIDEO) Joe Biden se cijepio pred kamerama protiv koronavirusa: Veselim se drugoj dozi

Izabrani predsjednik SAD-a Joe Biden danas je primio cjepivo protiv covida-19.

Cijepio se pred kamerama brojnih televizija.

Tom je prilikom kratko izjavio:

“Činim ovo kako bih pokazao da ljudi budu spremni i da, kada bude moguće, prime cjepivo. Nema razloga za brigu, veselim se drugoj dozi”, rekao je Biden.

