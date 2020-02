(VIDEO) Italijom zavladala panika: Raste broj zaraženih, police u trgovinama prazne

Nastavljaju se mjere sigurnosti od širenja zaraze koronavirusom u Italiji, a, iako vlasti tvrde da je sve pod kontrolom, među stanovnicima se pojavila panika, što dokazuju snimke opustošenih polica u trgovinama.

Deset je gradova u Italiji u izolaciji. Vlasti su savjetovali 50.000 ljudi da ostanu u svojim kućama. Otkazana su sva javna okupljanja, a škole i trgovine zatvorile su svoja vrata.

Na društvenoj mreži Twitter pojavile su se objave praznih polica u trgovinama diljem Italije. Zavladala je panika, pogledajte o čemu se radi:

Stunned by Europe’s biggest surge of the #coronavirus, Italy appears to be operating in near panic mode.

Grocery store shelves in Milan are empty. More @business: https://t.co/zkk4kNjYI7 #Covid_19 #COVID19italia pic.twitter.com/qjPPs9KTa5

— QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) February 24, 2020