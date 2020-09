(VIDEO) Evo kako je Zadranin koji je revoltiran žestoko ‘oprao’ Stožer govorio na početku epidemije: ‘Koji nam je k?’

Na društvenoj mreži Facebook, viralnim je u srijedu postao status Zadranina Jure Karamarka koji je napisao pismo Nacionalnom stožeru civilne zaštite u kojem navodi da je ostao bez posla u jednom zadarskom noćnom klubu te im je, očito ironično, zahvalio…

Kako je napisao, poslodavac je obavijestio cijeli njegov tim da su odjavljeni. Karamarko dodaje da uopće kako ne krivi poslodavca i da mu je jasno da netko ne može isplaćivati plaće i doprinose nekome tko zarađuje nula, no krivnju vidi u Stožeru kojem je napisao poruke o njihovim odlukama.

Stožer je nazvao “šugavim korumpiranim šljamom” koji je podlegao pritiscima da se sva krivnja svali na klubove. Poručio je da zbog Stožera njegovi ljudi i njihove obitelji sutra neće imati što za jesti.

No, na Youtube-u smo pronašli video koji je Jure Karamarko objavio na samom početku širenja epidemije koronavirusa u Hrvatskoj. Video naziva “Zašto se ljudi ne pridržavaju naputaka i riskiraju pravi kaos?” objavljen je 10. travnja ove godine i u njemu Zadranin poziva na pridržavanje mjera istog Stožera kojeg je u srijedu 1. rujna žestoko “oprao”.

“Ljudi šeću lagano u grupicama, piju si coffee to go, uopće ne shvaćaju koliko je to opasno. Brojke pokazuju sve veći broj zaraženih i umrlih, očekuje se eksplozija u Dalmaciji, što reći”, rekao je tada Karamarko.

NEĆE SE MOĆI KRIVITI POLITIKANSTVO

Zadranin je dalje upozorio da ukoliko se epidemija ne shvati ozbiljno, ne ćemo imati pravo nikoga kriviti za posljedice.

“Ne ćemo moći reći da nam je kriv niti HNS, ni Dinamo, ni Mamić, ni VAR, ni centralizacija, ni politikanstvo, ni bilo koji od tisuća razloga koji su nam u Dalmaciji uvijek krivi”, rekao je Zadranin.

Na kraju videa Karamarko je pozvao ljude da ostanu doma i “iskontroliraju se”.

“Koji nam je k? Ne ćemo valjda sami sebe poubijati? Držte se i ostanite stvarno doma”, rekao je Jure Karamarko.

Tako je spomenuti Zadranin očito promijenio mišljenje kad su on i njegov tim dobili otkaze zbog posljedica epidemije, iako je na početku epidemije podržavao mjere Stožera i sam pozivao na podržavanje istih.