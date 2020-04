(UŽIVO) Ukupno 46 djece do 10 godina, te 65 u dobi od 10 do 19 godina oboljelo od COVID-19

Autor: Dnevno

Nacionalni Stožer civilne na današnjoj je pree konferenciji iznio nove podatke o stanju koronavirusa u Hrvatskoj.

U Hrvatskoj je u posljednja 24 sata potvrđeno 14 novih slučajeva zaraze koronavirusom, što daje ukupan broj od 2030 bolesnika, objavio je ministar zdravstva Vili Beroš. Preminula je jedna osoba, a riječ je o 69-godišnjaku u KBC-u Split koji je bio štićenik Doma za starije i nemoćne Split. Ukupno je dosad preminulo 55 ljudi.

Ozdravilo je još 69 osoba u odnosu na dan ranije, a ukupno su izliječene 1103 osobe.”, kazao je ministar Beroš-

Alemka Markotić kazala je kako za razliku od prije mjesec dana kad je Klinika za infektivne bolesti bila puna bolesnicima COVID-om danas je situacija daleko bolja. Dodala je kako ulazimo u prvu fazu popuštanja mjera, zahvaljujući epidemiološkoj situaciji koju imamo.

Dodala je kako ne mora značiti da popuštanje mjera znači i iskorištavanje istih, jer bi se koronavirus mogao ponovo početi širiti nekontrolirano.

‘Za očekivati je da će možda ljeto biti malo, ako se budemo disciplinirano ponašali, malo lakše s manjim brojem bolesnika, međutim moramo biti svjesi da ove kapljične bolesti mogu biti i sezonske bolesti i da moramo biti cijelo vrije, na neki način, ne u griču, ali oprezni”, kazala je Markotić, upozorivši i na dolazak jeseni, te osim koronavirusa, sezonve i gripe.

”Puno puta mso bili mali narod za velika djela, ajmo to još jednom pokazati”, zaključila je Markotić.

Ravnatelj Capak kamentirao je prodor koronavirusa u Domu za starije u Splitu, te činjenicu da nisu utvrđene nepravilnosti, kazao je da u kontekstu zdravstvenog sektora zdravstvena inspekcija naije našla pogreške u postupanju, ali da postoje druge institucije koje dalje mogu istraživati je li došo do drugih nepravilnosti, koje nisu u nadležnosti ministarstva zdravstva. Dodao je kako još jedan inspekcijski nadzor nije završen.

Ministar Božinović ustvrdio je kako ne živimo u normlani vremenia te kako je Nacionalni stožera ovlašten donositi i odluke po preporukama epidemiološke struke, a u skladu s time donesene su i preporuke o radu trgovina.

Istaknuo je kako je produženo radno vrijeme za trgovine sukladno radnom vremenu koje su imale prije epidemije koronavirusa i ne smatra kako će se stvarati dodatne gužve.

Trebati će nam puno dijaloga, puno informiranja kako bi se stvari vratile ‘u normalu’, ustvrdio je ministar Božinović, upozorivši time kako popuštanje mjera treba uzeti uz veliki oprez, kako ne bi došlo do povratka na neke restriktivnije mjere.

Ravnatelj Capak kazao je kako upute za vjerske obrede nisu još u potpunosti donesene. Pojasnio je pauzu koja se traži u trgovinama,u svrhu dezinfekcije prostora, te problema koji je nastao među trgovcima, a koji tvrde kako upute nisu u potpunosti jasno dane, kazavši kako je cilj da se u to vrijeme dezinfekcije ne ”križanju”, odnosno ne nalaze međusobno djelatnici trgovine, već da se to vrijeme iskoristi iskključivo u dezinfekciju prostora.

Capak je potvrdio kako je u dobi od 0-19 koronavirusom zaraženo ukupno oboljelih 46 do 10 godina i 65 oboljelih od 10-19 godin. Najviše je oboljelo u gradu Zagrebu.

Od sutra kreće prva od tri faze otvaranja gospodarstva i popuštanja mjera. Evo što sve obuhvaća:

FAZA 1. – Od 27. travnja 2020.

Omogućavanje rada svim poslovnim subjektima koji obavljaju djelatnost trgovine, osim onih koji posluju unutar trgovačkog centra

Omogućavanje nastavka rada svim poslovnim subjektima koji obavljaju uslužne djelatnosti, osim onih u kojima se ostvaruje bliski kontakt s klijentima, uz poštovanje mjera fizičke udaljenosti (primjerice postolar, krojač, izrada ključeva, poslovnica turističkih agencija, fotostudio)

Uvođenje javnih gradskih i prigradskih prijevoznih linija i brzobrodskih linija za otoke koji nisu povezani trajektnom linijom

Omogućavanje rada knjižnica, muzeja, galerija, antikvarijata i knjižara

Omogućavanje treninga sportašica i sportaša I. i II. kategorije u pojedinačnim sportovima te seniorskim sportskim ekipama koje nastupaju u najvišem stupnju natjecanja

Omogućavanje provođenja državnog stručnog ispita za prioritetne grupe polaznika

Stožer civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije naknadno je izvijestio da je u KBC-u Split u nedjelju ujutro preminuo 69-godišnji muškarac koji je bio korisnik Doma za starije i nemoćne Split u Vukovarskoj ulici. Uz nekoliko kroničnih bolesti bio je pozitivan na koronavirus.

Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije objavio je da u posljednja 24 sata nema novih oboljelih od koronavirusa. Od početka epidemije ukupno su zabilježene 63 osobe pozitivne na koronavirus, od čega je 14 osoba izliječeno.

U Domu za starije i nemoćne osobe Koprivnica je provedena opsežna epidemiološka obrada te je situacija stabilna i pod kontrolom, poručuju iz Stožera.

Stožer civilne zaštite Ličko-senjske županije objavio je da osmi dan zaredom nemaju novozaraženih koronavirusom. Zbog poboljšanja epidemiološke situacije odlučili su da se ukine karantena za područje naselja Udbina. Ističu da će i dalje pomno pratiti situaciju u tom naselju te je, ako se situacija pogorša, moguće ponovno donošenje određenih epidemioloških mjera. Sustav izdavanja e-propusnica i dalje ostaje obvezan za osobe s područja naselja Udbina.

Što se tiče Doma za stare i nemoćne na Udbini sve mjere koje su se poduzimale do sada nastavljaju se. Zaključak o ukidanju karantene stupa na snagu 27. travnja 2020. godine (ponedjeljak) u ponoć.

Vezano za situaciju koronavirusa, osmi dan za redom nema novooboljelih osoba.

Osječko-baranjska županija drugi je dan zaredom bez novooboljelih, javili su iz tamošnjeg stožera.

U Dubrovačko-neretvanskoj županiji osmi dan nema novozaraženih, a ozdravilo je još 11 osoba, odnosno ukupno njih 38. Među preostala 44 uzorka od petka nema novih pozitivnih, a svih 32 uzorka poslanih na analizu u subotu su negativni.

Od početka pandemije na analizu u Zagreb poslano je 1610 uzoraka. S današnjim danom hospitalizirano je 18 pozitivnih pacijenta, 11 osoba je na Zaraznom odjelu OB Dubrovnik, pet ih je u sekundarnom objektu odnosno Studentskom domu, a dva pacijenta su u Jedinici intenzivnog liječenja.Od toga je jedan pacijent intubiran.

Zabilježen jedan novi slučaj zaraze koronavirusom na području Varaždinske županije, izvijestili su iz županijskog stožera civilne zaštite.

Ukupan broj do sada oboljelih time je narastao na 46, a ozdravilo je ukupno 30 osoba.

Posljednja novooboljela osoba je muškarac srednjih godina koji je bio bliski kontakt prethodno oboljele osobe i bio je u mjeri samoizolacije. Trenutno je dobrog općeg stanja i u Općoj je bolnici Varaždin, u kojoj je trenutno na liječenju 14 pacijenata, dok se dvije osobe s područja županije liječe u Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ u Zagrebu.

U posljednja 24 sata na području Splitsko-dalmatinske županije pet je novooboljelih osoba od koronavirusa, među kojima su tri osobe iz samoizolacije, priopćio je županijski Stožer civilne zaštite.

Prema izvješću Nastavnog zavoda za javno zdravstvo (NZJZ), od ukupno 127 obrađenih testova s područja županije pet je novooboljelih osoba zaraženih koronavirusom i to dvije osobe iz Otoka, te po jedna iz Splita, Sinja i Hrvaca, a nitko od novooboljelih nije korisnik domova za starije i nemoćne osobe.

“Među novooboljelim osobama jedna je osoba zdravstveni djelatnik, a riječ je o medicinskoj sestri iz privatnog doma za starije i nemoćne koja se nalazi u samoizolaciji i duže vremena nije u kontaktu ni s korisnicima ni s djelatnicima”, istaknuli su iz Stožera.

Među novooboljelim osobama tri su osobe iz samoizolacije, 118 ih je hospitalizirano, devet ih se nalazi na respiratoru i to sedam iz Splitsko-dalmatinske županije i dvoje Šibensko-kninske županije. Uz to se 93 zdravstvena djelatnika nalaze u samoizolaciji, dok je sedam osoba u karanteni hotela Zagreb na Duilovu.

Osječko-baranjska županija drugi dan za redom je bez novooboljelih. Tijekom protekla 24 sata testirano je 66 osoba, u Kliničkom bolničkom centru Osijek 48 i u Zavodu za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije 18. Svi su testirani uzorci negativni te je i dalje broj oboljelih od koronavirusa 115.

“Još je kod sedam oboljelih osoba koje su se vodile u evidenciji oboljelih KBC-a Osijek potvrđen dvostruki negativan nalaz na koronavirus. Danas možemo reći kako trenutno na području naše županije imamo više izliječenih osoba nego pozitivnih na koronavirus. Od do sada oboljelih 115, 7 je osoba izgubilo život, 60 je izliječeno, a trenutno je pozitivno na koronavirus na području naše županije 48 osoba. Ni danas ne bilježimo nove smrtne slučajeve uslijed koronavirusa, a u Respiracijskom centru KBC-a Osijek nema pacijenata.

U samoizolaciji se nalazi 86 osoba, što je 71 osoba manje nego jučer. Jedan novi kontakt stavljen je u izolaciju i nema novih osoba koje su zbog dolaska iz inozemstva stavljene u izolaciju. Građani Policijskoj upravi osječko-baranjska prijavili su jednu sumnju na kršenje samoizolacije na području Osijeka i ona se pokazala točnom. Policija je samoinicijativno obišla 12 osoba i sve su poštivale propisane mjere samoizolacije”, javljaju iz OBŽ-a.

U Šibensko-kninskoj županiji dva su nova slučaja zaraze koronavirusom, oba vezana uz kninsku bolnicu, a ukupan broj zaraženih osoba od početka epidemije je 86, izvijestio je u nedjelju županijski Stožer Civilne zaštite.

Jedna osoba je s područja grada Drniša i obiteljski je kontakt s prethodno oboljelom osobom, a druga osoba s područja općine Biskupije, a riječ je o pacijentu kninske bolnice koji nije imao simptome ali je naknadno testiran.

Do danas se oporavilo 34 osobe, stoji u priopćenju Stožera civilne zaštite Šibensko-kninske županije.

U Međimurskoj županiji dvanaesti dan zaredom nema novoobljelih od koronavirusa, izvijestili su u nedjelju iz županijskog Stožera civilne zaštite, uz napomenu da su trenutno na području Međimurske županije svega tri oboljele osobe.

U subotu je iz Županijske bolnice Čakovec otpuštena jedna osoba, a preostale tri oboljele osobe su dobrog općeg stanja. Do sada je ukupno obavljeno 369 testiranja.

U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je 26. dan bez novooboljelih osoba, te od 22. travnja u županiji nema ni jedne potvrđene oboljele osobe. U samoizolaciji se trenutno nalazi 252 osobe, tri uzorka su poslana na analizu, te je ukupno testirano 313 osoba.

Vukovarsko-srijemska županija nema novooboljelih od koronavirusa., a novooboljelih nema ni u Virovitičko-podravskoj, te Karlovačkoj županiji.

“Jedanaesti je dan na području Bjelovarsko-bilogorske županije bez novozaraženih osoba koronavirusom. U protekla 24 sata testirano je 6 osoba i svi nalazi su negativni”, javili je Stožer županije.

“Broj osoba u samoizolaciji na području Bjelovarsko-bilogorske županije trenutno je 362. U posljednjih 24 sata zabilježeno je 1 kršenje mjera samoizolacije ili ukupno 46 do sada. Od kada policijski djelatnici županijske Policijske uprave vrše kontrolu mjera samoizolacije došli do brojke od 2978 provjera”, dodaju.

Dobre vijesti dolaze iz Istre

Nastavlja se pozitivan trend u borbi protiv koronavirusa u Istri, jer već deveti dan zaredom nema novooboljelih, od 41 uzorka brisa svi su negativni, a u bolnici su još samo dvije osobe pozitivne na Covid-19, izvijestili su u nedjelju ujutro iz Stožera civilne zaštite Istarske županije.

“Unutar zadnjih 24 sata u Istri je ispitan 41 uzorak brisa i svi su negativni na koronavirus. Dakle, nema novooboljelih, a u međvremenuje je izliječen još je jedan pacijent, što čini ukupno 81 izliječenih od koronavirusa u Istarskoj županiji” – naveo je načelnik županijskog Stožera Dino Kozlevac.

Iz civilnog stožera Krapinsko-zagorske županije javljaju o jednom novom slučaju zaraze.

U toj je županiji zaprimljen 1 pozitivan nalaz i 53 negativna nalaza za briseve uzete u subotu, 25. travnja 2020. godine. Također su zaprimljena 4 negativna rezultata za briseve koji su se čekali još od 24. travnja.

Novoevidentirana pozitivna osoba dolazi s područja Općine Đurmanec. Ukupno je uzet 1.421 uzorak. Još uvijek se čekaju rezultati za 37 briseva uzetih 25. travnja te za 1 koji je uzet 24. travnja.

“U razdoblju od 24. travnja do 22 sata, do sinoć 25. travnja do 22 sata, na području Policijske uprave Krapinsko-zagorske nisu evidentirane osobe u kršenju mjere samoizolacije. U razdoblju od 25. travnja u 7 sati do 26. travnja u 7 sati evidentirano je 13 kršenja Odluke o zabrani napuštanja prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj”, dodaju.