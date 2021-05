(UŽIVO) NESLUŽBENO: U Hrvatskoj je danas 321 novi slučaj zaraze, od ponoći na snazi nove mjere

Autor: Mia Peretić

U Sisačko-moslavačkoj županiji, na današnji dan, devet je novooboljelih osoba od zarazne bolesti COVID-19. Radi se o pet osoba s područja grada Siska, dvije osobe s područja grada Petrinje, jednoj osobi s područja općine Lekenik i jednoj osobi s područja grada Novske.Kako neslužbeno doznaje N1, u Hrvatskoj je danas 321 novi slučaj zaraze, a testirana su 5.273 uzorka.

U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je aktivan 71 slučaj zaraze koronavirusom, 56 osoba nalazi se u kućnoj izolaciji, a 15 osoba je hospitalizirano. U samoizolaciji se nalazi 154 osobe, a ukupno je testirano 45433 osobe. Na posljednjem testiranju obrađeno je 111 uzoraka, od kojih je 2 pozitivnih.

Od ponoći na snazi nove mjere

Stožer civilne zaštite RH donio je novu odluku o nužnim epidemiološkim mjerama koja je na snagu stupila 28. svibnja i trajat će do 15. lipnja. U sklopu blažih mjera na javnim okupljanjima može biti do 100 osoba, ukinuto je ograničenje broja prisutnih na sprovodima. Dozvoljen je rad u zatvorenim dijelovima restorana, no ne i kafića. I dalje su na snazi mjere fizičkog distanciranja od najmanje dva metra u zatvorenom prostoru i 1,5 metar na otvorenom, a ako to nije moguće, obavezno je korištenje maski.

Jučer 375 novozaraženih

Jučer je u Hrvatskoj zabilježeno 375 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2. Među njima je 968 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 95 pacijenata. Preminulo je 10 osoba. Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj ukupno je zabilježeno 355 296 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 7981 preminula. U samoizolaciji je 12 259 osoba. Zaključno s 26. svibnja utrošene su 1 645 332 doze cjepiva. Dosad je 1 221 109 osoba cijepljeno s najmanje jednom dozom, među kojima je njih 424 223 primilo obje doze.