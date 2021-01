ISTARSKI STOŽER: Želimo da od ponedjeljka rade teretane, rekreacijski centri i da se omogući pojedinačno treniranje na otvorenom

Stožer civilne zaštite Istarske županije u 12 sati održava konferenciju za medije o povoljnoj epidemiološkoj situaciji na tom području.

Kako kažu, pada broj hospitaliziranih, u ovom trenutku imaju 30 osoba koje se nalaze u bolnici,

“U ovom trenutku je bitan i sam proces cijepljenja koji je nažalost usporen, oko 2400 osoba procijepljeno je u Istarskoj županiji, 500 osoba primilo je drugu dozu. Nismo dobili nove doze tijekom ovog tjedna, osigurane su doze za osobe koje trebaju primiti drugu dozu cijepljenja, dobit će ju na vrijeme. Nadamo se da će sljedećeg tjedna doći količina koja je namijenjena. Nalazimo se u siječnju, u sredini zime, ima još dosta hladnog perioda kada je većina ljudi u zatvorenim prostorima. Osim preventivnih mjera, sam proces aktivne imunizacije je nešto što bi nam trebalo dati osnovu i sigurnost za nastavak sezone. To što smo značajno spustili brojeve novozaraženih daje dobru podršku da se pokaže da možemo dobro djelovati i možemo ići prema stanju koje nam dozvoljava da razmišljamo o otvaranju pojedinih djelatnosti”, rekao je na konferenciji za medije ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije dr. Aleksandar Stojanović.

Župan Istarske županije Fabrizio Radin:

“Trenutno smo u mogućnosti pristupiti postepenom, opreznom i odgovornom popuštanju mjera i predlagati otvaranje dijela školskih, sportsko rekreativnih i društvenih aktivnosti, radilo bi se o postepenom i opreznom otvaranju jer epidemija nije zaustavljena. Pratimo što se događa u susjednim zemljama. Danas ovdje imamo izrazito povoljnu situaciju koja nam omogućuje popuštanje mjera. Svi bi napori bili uzaludni bez izrazite discipline građana i poslovnih subjekata”.









Načelnik Stožera Dino Kozlevac istaknuo je da je do dobre epidemiološke slike došlo zahvaljujući građanima. ”Hvala im i ja im se klanjam do poda”, kaže.

“Hvala svim gradonačelnicima i načelnicima Istarske županije na podršci i financiranju sustava, niti jednom odlukom nismo bili sputavani, struka je bila na prvom mjestu. Mjere koje predlažemo predlažemo beskompromisno, predlagat ćemo i dalje olakšavanje mjera. Zatražili smo da sami procjenjujemo i donosimo odluke s nacionalnim stožerom, vjerujem da će to biti omogućeno i da Istarska županije ide prema zelenoj boji, no oprezno gledamo što je u Italiji i Sloveniji. Nije vrijeme reći da smo dobili borbu, no hrabri nas ova situacija da smo na pravom putu”.

Kozlevac je rekao da konkretno žele da od ponedjeljka rade teretane, rekreacijski centri i da se omogući pojedinačno treniranje na otvorenom.









“Škole ćemo komunicirati danas do kraja dana ili sutra, na ugostitelje gledamo da se to stupnjevito na temelju ocjene struke mogu donositi mjere pod uvjetom da situacija ostane narančasta”.

“Cijelo vrijeme smo isticali potrebu za primjenu regionalnog pristupa, vidimo da se prijedlozi koji dolaze s regije, Istarske županije, gledaju na drugi način. Čemu to? Ako su građani i struka pokazali da se znaju nositi s pandemijom, ne vidimo zašto se regionalni pristup ne bi primjenjivao u našoj zemlji,. Zato apel prema Nacionalnom stožeru: Poslušajte struku, prihvatite regionalni pristup, pokazalo smo da se znamo nositi, odgovornosti se nismo bojali”, rekao je Boris Miletić.