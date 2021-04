UVODI SE ‘AUTOMATSKI POLICIJSKI SAT’! Njemačka mijenja zakon: Više se neće čekati reakcija lokalnih vlasti!

Autor: N.K

Njemačka vlada napravila je reformu zakona o zaštiti od zaraza kojom će se omogućiti saveznim vlastima da automatizmom uvode policijski sat bez obzira na stav lokalnih vlasti. Novi popis mjera za borbu protiv koronavirusa biti će predočen zastupničkim klubovima vladajućih stranaka u utorak.

Predsjednik Bundestaga Wolfgang Schäuble tvrdi kako bi se već sljedećeg tjedna donji dom parlamenta mogao izglasati izmjene zakona, a sredinom travnja o zakonu bi na prijevremenoj sjednici mogao glasati i gornji dom parlamenta Bundesrat.

Izvori iz Savezne vlada navode kako se s ovim izmjenama zakona slažu sve stranke osim desnog AfD-a.

Njemačka uvodi automatski policijski sat

Riječ je o automatskom uvođenju policijskog sata između 21 i 5 sati u gradovima i okruzima u kojima sedmodnevna incidencija tri dana za redom premašuje vrijednost od 100.

Osim toga, propisan je točan protokol prema kojem u slučaju porasta incidencije iznad 100 škole, fakulteti i vrtići moraju prijeći na online nastavu i uvesti izvanredni režim.









Zatvarat će se sve osim nužnih djelatnosti

U mjerama zatvaranja predviđeno je i zatvaranje svih maloprodajnih mjesta koja nisu nužna za opskrbu građana u koje spadaju trgovine s namirnicama, ljekarne, drogerije i benzinske crpke.

Do sada su lokalne vlasti same odlučivale kada pojedine mjere stupaju na snagu, ali takav pristup doveo je do nezadovoljstva savezne vlade kada je riječ o uvođenju strogih mjera zatvaranja. Sada će se se zatvaranje odvijati po automatskom protokolu koji definira pod kojim uvjetima određene mjere stupaju na snagu.