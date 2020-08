UMIRUJUĆE RIJEČI! ‘NE OČEKUJEM DRUGI VAL’! Ovako glavni Švedski epidemiolog vidi jesen s koronavirusom!

Švedska će vjerojatno imati sporadična žarišta, ali ne i veliki jesenski drugi val Covida-19 koji bi pretrpao bolnice, rekao je u ponedjeljak glavni švedski epidemiolog Anders Tegnell, piše Reuters.

Švedski odgovor na epidemiju drugačiji je od ostatka Europe, pa su čitavo vrijeme otvorene sve tvrtke, restorani i većina škola, a nošenje maski se ne preporučuje zbog čega ulice švedskih gradova izgledaju drugačije od ostatka Europe.

Švedska je po glavi stanovnika pretrpjela mnogo više smrtnih slučajeva od svojih nordijskih susjeda, no ipak ne toliko kao neke od najpogođenijih zemalja poput Belgije, Španjolske i Velike Britanije.

Broj novih slučajeva, hospitalizacija i smrti drastično je pao posljednjih par mjeseci. No s brojnim Šveđanima koji su se vratili s godišnjih odmora i ponovnim otvaranjem škola, postoje bojazni da će tu zemlju pogoditi snažan drugi val epidemije.

“Ne vjerujemo da ćemo imati klasični drugi val poput onih koje vidimo u pandemijama influenze kad ponovno imate zarazu rasprostranjenu u zajednici”, rekeo je Tegnell za švedski kanal TV4.

“Čini se da ova bolest funkcionira na drugačiji način. Virus se širi uglavnom preko žarišta, pa ćemo tijekom jeseni vjerojatno vidjeti, a u Europi se to upravo događa, žarišta na određenim mjestima kao što su radna mjesta i tako dalje.

S brojem smrtnih slučajeva od 6.000, uključujući i mnoge u domovima umirovljenika koji su se dogodili tijekom ožujka, travnja i svibnja, Tegnell i njegova strategija podijelili su društvo, kako u Švedskoj, tako i izvan nje.

Grupa znanstvenika koja je kritizirala ovakav pristup, a ponekad i vrlo burno raspravljala s Tegnellom, sada upozorava na ponovno širenje virusa kad se otvore škole te pozivaju vlasti da mjere dignu na višu razinu.

“Mislim da bi svatko trebao biti zabrinut zbog ove bolesti jer konstantno izaziva neprilike i vrlo je nepredvidljiva”, kazao je Tegnell. “No, to da ćemo se vratiti na situaciju koju smo imali na proljeće ,ne vidim da će se to dogoditi.