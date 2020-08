UHIĆEN VOĐA VJERSKE SEKTE Skrivao podatke o najvećem žarištu virusa u zemlji

Svijet je sablaznila vijest o zarazi koronavirusom više od 5000 članova Kristove crkve Shincheonji. Vođa vjerske sekte zbog te je zaraze sada i uhićen, javlja BBC.

Lee Man-hee (88) tereti se za skrivanje informacija o pripadnicima skupine zaraženih kao i o održanim skupovima koji su se pokazali žarištima virusa. Epidemiolozi su ga tražili podatke koje je on odbio otkriti navodeći da Crkva drži do privatnosti svojih članova. Isto je potvrdila i Crkva rekavši da on nikada nije tajio podatke.

Crkvu, kojom se prozvao vođom, utemeljio je 1984. godine, a ona sada broji 230.000 članova.

Ipak, njegovi članovi ostat će bez vođe, no nije poznato koliko dugo jer sudac je istaknuo kako postoje znakovi da su dokazi vezani uz slučaj uništeni.

Južna Koreja trenutno broji 14.336 slučajeva koronavirusa i 300 umrlih.