Na sjeveru Italije sve više svećenika umire od zaraze koronavirusom

Autor: Dnevno

Broj mrtvih u svijetu od koronavirusa prešao je 10.000, i u petak u jutarnjim satima on iznosi 10.047. Zaraženo je 245.850 ljudi, a oporavljeno 88.441.

Prema jutrošnjim podacima u Italiji je 41.035 slučajeva i 3405 mrtvih, slijedi Iran s 18.407 slučajeva i 1284 smrtna slučajeva, pa Španjolska s 18.077 slučajeva i 831 smrti. Njemačka ima 15.320 slučajeva i 44 smrti, a SAD ima 14.354 zaraženih i 217 smrti.

Više od deset tisuća zaraženih je i u Francuskoj, 10.995. Tamo je umrlo 372 ljudi.

Od koronavirusa je u Wuhanu, epicentru epidemije, umrlo 1,4 posto oboljelih, pokazalo je istraživanje objavljeno u četvrtak koje ističe da je s godinama oboljelih rasla i smrtnost.

NAJNOVIJE:

Pokrajina Zapadna Flandrija na zapadu Belgije pojačava kontrole na granicama s Francuskom i Nizozemskom, a pokrajina Limburg na istoku Belgije onemogućuje Nizozemcima prelazak granice biciklom i točenje benzina, kako su donedavno radili.

U Mađarskoj je registrirano ukupno 85 zaraženih.

YouTube je danas priopćio da će smanjiti kvalitetu streaminga u Europskoj uniji i Velikoj Britaniji kako bi se smanjilo zagušenje interneta dok tisuće ljudi radi od kuće. Ta će mjera Googleove kompanije YouTube biti na snazi u EU i Velikoj Britaniji 30 dana.

Na sjeveru Italije svakim danom sve više svećenika umire od zaraze koronavirusom, objavili su talijanski mediji. U Bergamu ih je umrlo desetak, u Parmi pet, a žrtava ima i u Milanu, Bresciji i Cremoni, na sjeveru Italije koji je teško stradao od pandemije.

Dr. Ramanan Laxminarayan, direktor Centra za dinamiku, ekonomiju i politiku bolesti upozorio je u razgovoru za BBC da bi se Indija uskoro mogla suočiti s “cunamijem” slučajeva zaraze koronavirusom, prema čemu bi Indija mogla imati oko 300 milijuna slučajeva, od kojih bi oko četiri do pet milijuna mogli biti teški slučajevi.

Rumunjska odredila 15 godina zatvorske kazne onima čije ponašanje tijekom pandemije koronavirusa izazove smrt druge osobe.

“Onima koji znaju da su zaraženi i ne poštuju službene sanitarne mjere prijeti 15-godišnja zatvorska kazna ako se potvrdi da je njihovo ponašanje izazvalo smrt neke osobe”, objavila je vlada u četvrtak tijekom predstavljanja nove uredbe koja odmah stupa na snagu.

U slučaju nepoštivanja odredbe vlade sa svrhom zaustavljanja širenja Covida-19, predviđene su kazne do tri godine zatvora ako to ponašanje ne izazove posljedice i do pet godina ako nastupi zaraza.

“Ne možemo dopustiti da se neodgovorne osobe šeću slobodno i zaraze druge”, rekao je rumunjski premijer Ludovic Orban.

Bukurešt je također pozvao svoju dijasporu da se ne pokušava vratiti u zemlju zbog ograničenja kretanja u Europi.

Približavanjem Uskrsa predsjednik Klaus Iohannis pozvao je “iskreno, ali sa žaljenjem 4 milijuna Rumunja koji žive u inozemstvu da ostanu u zemlji u kojoj se nalaze jer je Europom nemoguće putovati”.

U Rumunjskoj ima 227 potvrđenih slučajeva zaraze.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu odlučio je postrožiti mjere borbe protiv koronavirusa te građani odsad moraju ostati u svojim domovima. Izraelci će i dalje moći ići kupiti hranu i lijekove, a neke će djelatnosti biti izuzete iz tih mjera. Izrael je već ranije zabranio ulazak stranaca u zemlju. U Izraelu je dosad potvrđeno 677 slučajeva zaraze od koronavirusa, što je skok od 50 posto u 24 sata

……….

U Srbiji od jutra je registrirano ukupno 118 potvrđenih slučajeva Covid 19.

Testirani su uzorci 39 osoba od kojih je 15 pozitivno i 24 negativno na novi koronavirus.

Od 15 potvrđenih slučajeva od posljednjeg izvještaja, njih pet je hospitalizirano, ali bez komplikacija, dobrog općeg stanja, dok njih deset ima lakšu kliničku sliku i nalaze se u kućnoj samoizolaciji.

Testirano je ukupno 545 osoba.

Španjolska priprema danas nove zrakoplovne letove u ekvadorski grad Guayaquil, čija je gradonačelnica jučer naredila da se kamionima blokira zrakoplovna pista kako bi se spriječilo slijetanje.

Europska Unija je nakon incidenta zatražila od Ekvadora da jamči pristup aerodromu kako bi se osiguralo izvlačenje građana EU iz te južnoameričke države. Jučerašnji zakoplov trebao je prevesti 190 građana EU.

Zdravstveni djelatnici u Velikoj Britaniji obratili su se apelom javnosti i mole ljude da ne ispražnjavaju police trgovina jer oni, koji sada moraju najviše raditi, neće moći doći do hrane za svoje obitelji.

EU bi bila otvorena prema mogućem zahtjevu Velike Britanije da se odgodi izlazak iz Unije, izjavila je predsjednica Europske komisije Ursula Von Der Leyen, kako prenosi Guardian.

U gusto naseljenom Londonu s više od 9 milijuna stanovnika vlada podvojeni stav prema epidemiji . Stanice podzemne žljeznice su zatvorene, a, kako javlja CNN, dok su police nekih trgovina prazne, neki kafići su prepuni.

Predsjednik Obavještajnog odbora američkog Senata, republikanac Richard Burr, još u veljači je prodao dionice i upozorio na neposrednu katastrofu manji krug ljudi dok je Bijela kuća umanjivala prijetnju koronavirusa, objavili su jučer američki mediji.

Željeznički prijevoz u Velikoj Britaniji od ponedjeljka će se smanjiti na minimum. Od izbijanja zaraze broj putnika je pao 70 posto.

Tajland ima 50 novih slučajeva zaraze, ukupno 322 zaražena. Zahtjevat će od svih posjetitelja iz inozemstva da zdravstvenom potvrdom pokažu da nisu zaraženi koronavirusom.

Slovenija od ponoći zabranjuje kretanje i okupljanje na javnim površinama

Od ponoći u Sloveniji stupa na snagu vladina uredba o zabrani kretanja i okupljanja na javnim mjestima i površinama kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri smanjili socijalni kontakti i mogućnost širenja pandemije Covida-19.

Slovenski ministar unutarnjih poslova Aleš Hojs potvrdio je u četvrtak u dnevniku Slovenske televizije da je uredba već prihvaćena te da stupa na snagu u petak.

Hojs je rekao da se radi o privremenoj, ali potpunoj zabrani okupljanja u javnim prostorima i površinama.

Do prestanka važenja uredbe u tim će prostorima i na površinama biti dopušteno kretanje i boravak osoba koje imaju neodgodive poslove, kao što su odlazak na posao, u najbližu trgovinu, apoteku ili zdravstvenu ustanovu.

Prekršaj će se kažnjavati s 400 eura, a izlasci i okupljanja na tim površinama u manjim grupama do pet osoba bit će u slučaju potrebe dopušteni samo za obitelji i službene osobe, kao što su zdravstvena služba, civilna zaštita i tako dalje, pojasnio je Hojs.

U BiH 16 novih slučajeva zaraze, sada ih je ukupno 64

Ukupni broj osoba zaraženih koronavirusom u Bosni i Hercegovini dosegnuo je 64 nakon što su u Republici Srpskoj liječnici potvrdili 16 novih slučajeva zaraze.

Ministar zdravstva RS-a Alen Šeranić kazao je kako je testiranjem utvrđeno da je u tom entitetu zaraženo još deset žena i šest muškaraca.

Najviše njih je, ukupno 12, s područja Banje Luke gdje je čitavo vrijeme žarište epidemije u BiH.

Dva nova slučaja u Federaciji BiH ranije tijekom dana potvrđena su u Mostaru te četiri u Konjicu i jedan u Goraždu.

Stožer civilne zaštite Federacije BiH danas je donio uredbu o obustavi svakog javnog prometa u tom entitetu osim taksija.

Pripadnici oružanih snaga BiH počeli su postavljati šatorska naselja u blizini graničnih prijelaza s Hrvatskom, a uskoro će to učiniti i na granicama prema Srbiji i Crnoj Gori.

Te bi lokacije od subote trebale postati središta za izolaciju svih osoba koje dolaze u BiH kako bi se spriječilo da oni eventualno dalje prenose virus.

Predviđeno je kako će takva mjesta s nužnim uvjetima za dvotjedni smještaj biti u blizini osam graničnih prijelaza. Na granici prema Hrvatskoj to će biti uz prijelaze Izačić, Bijača, Bosanski Brod i Bosanska Gradiška.

Tajland ima 50 novih slučajeva zaraze, ukupno 322 zaražena. Zahtjevat će od svih posjetitelja iz inozemstva da zdravstvenom potvrdom pokažu da nisu zaraženi koronavirusom

Indija u nedjelju 22. ožujka uveodi jednodnevnu pokusnu zabranu kretanja za svojih 1,3 milijarde stanovnika. Policijski sat će trajati u nedjelju od 7 do 21 sat.

U Italiji mrtvozornici članovima obitelji videovezom prenose svećenikov blagoslov pokojnika. U gradovima teško pogođenima koronavirusom mrtvačnice i krematoriji rade prekovremeno i nema vremena za obrede.

Starije osobe u švicarskom kantonu Uri od danas će smjeti izaći iz svojih domova samo na dva sata i to samo zbog šetnje po svježem zraku, a poštivanje odluke osigurat će policija. > Opširnije…

Šri Lanka je uvela policijski sat. Građanima je zabranjeno kretanje od 18 sati popodne u petak do 6 sati ujutro u ponedjeljak.

U Engleskoj su poslana pisma za 65.000 umirovljenih liječnika i medicinskih sestara s zamolbom da se vrate u službu i pomognu u borbi s epidemijom. Kako bi se pojačali redovi zdravstvemng osoblja, razmišlja se o privremenom anagžiranju i studenata medicine koj su na zadnjoj godini studija, kao i medicinskih sestara koje se još školuju.

Na Wall Streetu su jučer cijene dionica porasle, nakon što su vlasti širom svijeta poduzele niz fiskalnih i monetarnih mjera kako bi podržale financijska tržišta, koja su pod pritiskom strahovanja od recesije zbog širenja koronavirusa. > Opširnije…

Južna Koreja će od nedjelje testirati na koronavirus svaku osobu koja dolazi iz Europe, objavilo je jutros ministarstvo zdravstva te države.

Jučer je zabilježeno 87 novih slučajeva zaraze koronavirusom u Južnoj Koreji i ukupan broj sada iznosi 8652. Ipak, treba reći kako je virus sve više pod kontrolom u toj zemlji i da je sada najveći strah onaj od novog vala širenja putem stranih državljana koji ulaze u zemlju.

Predsjednik Donald Trump otkazat će zbog koronavirusa sastanak vođa G7 koji se u lipnju trebao održati u Camp Davidu, a umjesto toga održat će videokonferenciju, priopćila je Bijela kuća.

Saudijska Arabija zbog koronavirusa od sutra ukida sav domaći zračni promet, autobuse, taksije i vlakove na 14 dana, izvijestila je danas državna novinska agencija SPA pozivajući se na izvor u Ministarstvu unutarnjih poslova.

Argentinski predsjednik naredio je Argentincima da ne izlaze iz kuća osim za osnovne potrebe kao što je kupovina namirnica ili liječnički pregled.

Policija će patrolirati ulicama, a oni koji su vani bez valjanog razloga bit će kažnjeni, rekao je Alberto Fernandez.

Kalifornijske vlasti naredile su svojim stanovnicima da ostanu u svojim kućama i da ih smiju napuštati isključivo kada je potrebno. Guverner Gavin Newsom ranije je kazao kako će prema njegovim procjenama više od milijun ljudi u Kaliforniji u iduća dva mjeseca imati koronavirus.